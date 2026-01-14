La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°01
La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 03:02 pm
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
¡Este vienes 16 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
El caballo con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es el importado Juan Valdez (Usa), que será presentada por Carlos Luis Uzcátegui.