La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°01

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este vienes 16 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 07:20 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una noche donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

El caballo con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es el importado Juan Valdez (Usa), que será presentada por Carlos Luis Uzcátegui.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Juan Valdez 15 Vermelho 10 Tintorero 7

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Macarena 13 Grand D'Oro (Usa) 5 Castana Power (Usa) 4 Gran Amelia 4 Pastoreña 3 Paraguanera 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Don Cacayo 14 Galopante 8 Eterno 4 Cedsrunner 2 Alter Ego 1 Talentoso 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Grandiossus 9 The Soldier 6 Pan de Azúcar 6 Chateau Lafite 3 Prince Cheraf 3 Tío Carlitos 2 Zeppellin 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Easyasyouplease (Usa) 10 Antalya 9 Encantadora 6 Starship Gold 5

SEXTA VÁLIDA