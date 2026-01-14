¿Quieres ganar? Johan Aranguren confiesa cuál es su monta más segura en jornada nocturna en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Pese a la mañana lluviosa de este miércoles 14 de enero en el óvalo de Coche, la actividad no se detuvo. Los ejemplares cumplieron con sus ajustes de rigor para la doble cartelera del fin de semana, bajo la mirada del equipo de Meridiano Web.

Entrevista: Johan Aranguren Fija La Rinconada

Cerca de los 1.400 metros, abordamos al experimentado látigo Johan Aranguren, a quien felicitamos por el reciente éxito de su hija en Estados Unidos antes de conversar sobre sus compromisos para la jornada nocturna del viernes.

“Buenos días a toda la fanaticada hípica, activo en este arranque de temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada”

Tu primer compromiso del día viernes es por intermedio del ejemplar importado, Forever Seeker.

-Agradecido con su propietario el Stud “Don Rafale V” y a su entrenador Carlos Luis, este caballo anda muy bien y esperamos estar decidiendo la carrera.

Luego en el 5y6 nacional, por primera vez estará en el lomo del ejemplar Mateo of Boston presentado de Rubén Lanz.

-Sí, este pupilo de Lanz que no he tenido la oportunidad de galoparlo. Sin embargo, todas las corre pareja y esperamos que este enredado en el marcador.

Para la segunda válida, serás el encargado de montar al importado nieto de Bernardini, Grand D’Oro.

- Estoy muy agradecido con el entrenador Gabriel Márquez por la oportunidad. Este caballo atraviesa una condición excelente; lo he venido trabajando personalmente y me gusta con característica de fija para este viernes.

En la cuarta válida, German Rojas te da la oportunidad de montar al ejemplar Zeppelin en recorrido de 1.200 metros.

-De verdad que no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pero anda muy bien en cancha y estoy seguro que vamos a estar en el marcador.

Cierras tus compromisos en la carrera de los acumulados con la yegua Seven Star del trainer Ramón García.

-Agradecido con el trainer por la oportunidad, ella anda bien en cancha y esperamos que para esta ocasión siga mejorando.