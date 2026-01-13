Nieta de padrillo que produjo más de 3 millones de dólares se estrena en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana se prepara para una velada de alto impacto este próximo viernes. El óvalo de La Rinconada abrirá sus puertas para una jornada nocturna de ocho competencias donde la velocidad y la clase internacional serán las protagonistas.

El anuncio de la programación oficial elevó el entusiasmo de los aficionados, quienes esperan el estreno de siete ejemplares, entre nacionales e importados, sobre la arena de Coche. Además, la tarde contará con un atractivo adicional: la visita del jinete profesional de trayectoria internacional, Juan Pablo Paoloni con cuatro montas para ese día.

El foco de atención se posa sobre la cuarta carrera del programa, la cual corresponde a la segunda válida para el tradicional juego del 5y6. La prueba, pactada para las 7:45 de la noche en un recorrido de 1.100 metros, presenta una nómina especial de diez participantes. En este lote destacan cinco debutantes, con especial énfasis en dos potrancas importadas que prometen una exhibición de calidad desde el salto inicial.

Grand D’Oro: Una pieza de lujo en el Stud “Don Rafael V”

Con el número uno en su gualdrapa saltará a la pista Grand D’Oro, una potranca castaña de tres años que defenderá las sedas del Stud “Don Rafael V”. El entrenador Gabriel Márquez confió la conducción de esta pieza al experimentado jinete Johan Aranguren, dupla que genera confianza entre los apostadores.

La yegua llega a Venezuela tras dos actuaciones previas en hipódromos de los Estados Unidos, donde acumuló experiencia pistera antes de su traslado a la capital del país.

El pedigrí de esta corredora es, sin duda, uno de los más atractivos que ha pisado Coche en tiempos recientes. Grand D’Oro es hija de Bolt D’Oro en la yegua Silver Fern, una descendiente directa del inolvidable Bernardini. Nacida y criada en las fértiles tierras de Kentucky, la potranca porta en su sangre el éxito de los grandes circuitos norteamericanos.

Un linaje de campeones en La Rinconada: Yegua

La herencia genética de Grand D’Oro justifica la alta expectativa. Su padre, Bolt D’Oro, fue un corredor excepcional que superó la barrera del millón de dólares en premios gracias a sus cinco victorias en apenas ocho salidas. Por el lado materno, si bien Silver Fern tuvo un paso breve por las pistas sin triunfos en tres intentos, su abuelo Bernardini es una leyenda del turf mundial.

Bernardini selló una campaña histórica con seis victorias en ocho presentaciones. En su palmarés brillan con luz propia trofeos de la magnitud del Preakness Stakes (Gr. 1) y el Travers Stakes (Gr. 1), hitos que lo consagraron como uno de los sementales más influyentes de la última década. Este viernes, su nieta buscará ratificar esa estirpe de campeón en su primera incursión bajo el cielo de Caracas.

Trabajos: La Rinconada Carreras Debut

Su más reciente trabajo desde que arribó a La Rinconada fue el pasado 10 de enero de presente años con el jinete Reniel Rondón 15’3 – 28’4 – 41’2 (600) 54/ 68// 83’2/// e/p de apareada con abusiva ganaron (+2 cpo) a katalina de 2da vuelta (R: 12,3). De acuerdo a lo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).