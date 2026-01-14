¡Vuelve con todo a La Rinconada! Riccardo D’Angelo apunta a múltiples fotos en el estreno de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se viste de gala para el inicio de temporada con una emocionante doble cartelera: una jornada nocturna este viernes y el tradicional programa dominical de diez competencias, que incluye dos pruebas selectivas de alto nivel.

Con el reinicio de la actividad hípica, el equipo de Meridiano Web retoma su labor en el coso capitalino para llevarles la mejor información de primera mano. En esta ocasión, conversamos con el entrenador Riccardo D’Angelo, quien se mostró sumamente optimista en su regreso y analizó en detalle la oportunidad de sus 11 presentados para este fin de semana de estreno.

“Muchas gracias a toda la familia de Gaceta Hípica por esta nueva oportunidad y este nuevo comienzo de año”

En la segunda carrera de la noche del viernes presenta al debutante de tres años, Big Valdi. ¿Qué nos puede decir?

-Este caballo se ha visto bastante bien en privado y tiene trabajos bastantes importantes, e incluso llamativos. Hay bastante expectativas con este potro que debuta y debes ser tomado en cuenta en esta prueba.

Luego en la tercera carrera del día viernes, en recorrido de 1.200 metros presenta al ejemplar Vermelho.

- Tras sufrir numerosos contratiempos en su salida anterior, este ejemplar regresa a su lote en plenitud de condiciones. Contará con la conducción de Álvaro Finol, quien lo conoce a la perfección y será, sin duda alguna, un factor decisivo en el resultado de la prueba.

Acto seguido en la segunda válida para de yeguas presenta: Macarena y Gran Amelia.

-Estas dos yeguas prácticamente están de turno, en el caso de Macarena tuvo muchísimos contratiempos en su debut justo al momento de la partida y fue capaz de arribar tercera a escasos cuerpos de la ganadora.

Con relación a Gran Amelia, ella debutó bastante falta y fue capaz de arribar cuarta en una gran carrera

Para la cuarta válida del viernes, el entrenador presenta una dupla con altas pretensiones: El de Will y Prince Cheraf, este último hace su esperado estreno bajo las enseñanzas de su nueva cuadra.

- Ambos ejemplares atraviesan una excelente condición física. El de Will viene de escoltar al ganador en una gran actuación dentro de este mismo lote; por su parte, Prince Cheraf reaparece bajo mi preparación luciendo muy bien en la distancia corta. Sus trabajos previos son destacados, así que, por ningún concepto, deben dejarlos fuera de sus combinaciones

Al entran en materia para el día domingo tiene una primer presentado llamado Mahomes en la segunda carrera dominical.

-Este ejemplar esta de turno en este lote, viene de un buen segundo en una carrera bastante comprometida y para esta ocasión considero que el descargo será fundamental en esta prueba y para mí es una de las grandes imperdibles del día domingo.

En el Clásico “Andrés Bello” grado dos tiene el compromiso con la yegua Marisma que viene de ganar muy bien y ahora sube trescientos metros.

-Sí, va a la distancia de 1.400 metros por vez primera al igual que todas las que allí participan, anda bastante bien en cancha y de verdad esperamos una buena carrera de ella.

Primera válida del 5y6 nacional dominical y Piemontesa es parte de ella.

-Esta yegua todas las corre bien, siempre esta cerca del marcador y en calidad de lance, sorpresa debe ser incluidas en sus combinaciones.

Segunda válida dominical en yunta con Jhonathan Aray tiene al caballo Rebelde del Valle para ensillar.

-Este ejemplar viene de reaparecer en muy buena forma, repite la monta de su jockey Jhonathan Aray. Sus trabajos son buenos y esperamos que lo haga bien subido de agrupación.

Cierra los compromisos con el promisor potro Black Stone en el Clásico Inauguración “Francisco de Miranda” (GII).

-Este caballo debutó de manera sensacional, a pesar de no estar al tope de condiciones. Para esta oportunidad mantiene una gran condición y es prueba bastante pareja, tenemos grandes expectativas con él.