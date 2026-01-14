Montas oficiales de Yonkleiver Díaz: El jinete buscará tomarse la foto este viernes y domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La actividad oficial en el hipódromo La Rinconada regresa con doble jornada este viernes 16 de enero con la primera reunión del 2026, la cual consta de una programación de ocho competencias nocturnas y el día domingo 18 se desarrollará la segunda reunión con 10 carreras, entre ellas dos pruebas selectivas lo que garantiza una actividad de fiesta y elegancia para los aficionados hípicos.

En la mañana lluviosa de este miércoles 14 de enero, el jinete venezolano y de talla internacional, Yonkleiver Díaz fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web, en los espacios de la pista de La Rinconada, a fin de conversar los detalles de sus compromisos para la presente doble jornada.

Entrevista: Doble Jornada Primer Meeting 2026 La Rinconada

Un gran saludo para ti Yonkleiver. Este viernes será la primera reunión con el desarrollo de las carreras nocturnas en esta ocasión tienes dos compromisos. Comienza en la segunda competencia con el potro norteamericano White Commander, que reaparece luego de 61 días sin correr ¿Coméntanos acerca de este potro?

-Es un caballo que fue castrado y se merecía el progreso, ya que después de la operación, anda mucho mejor en cancha.

Para culminar tus compromisos en la jornada nocturna de este viernes montarás al cuatroañero Ganbatte, en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, pues hace su reaparición después de 47 días sin correr, y en su última actuación casualmente obtuviste la victoria con este ejemplar.

-Efectivamente este caballo vengo de ganar en su última actuación. De verdad que el ejemplar está mucho mejor de cuando ganó y considero que, puede estar decidiendo esta carrera.

Segunda reunión del 2026 Jornada dominical La Rinconada

Yonkleiver, para la segunda jornada del año que será este domingo tendrás cuatro compromisos. El primero de ellos será en la tercera competencia con la yegua Reina Caimán que regresa a la pista caraqueña luego de 42 días sin correr.

-Es una yegua que su arma es la velocidad y esperamos unir partida con llegada.

En la primera válida para el juego del 5y6 tendrás el compromiso de montar a la castaña Spring Training que también reaparece luego de 49 días sin correr.

-Esta yegua le tocó un lote muy bravo. Sin embargo, voy hacer una buena carrera con ella para lograr su victoria.

Tank Abbott es otro ejemplar que vas a conducir en la tercera válida para el juego de las mayorías pues regresa luego de un corto paro de 35 días y entrenado por Rafael Alemán Jr.

-Este caballo es el “golpecito” como decimos. Anda en excelentes condiciones en cancha y en esta carrera habrá muchos rivales, por lo que nuestro ejemplar se encuentra en buena forma.

Cierras tus compromisos dominicales en la carrera de los acumulados del 5y6 con la cuatroañera Franciss Rose que tras 189 días sin correr reaparece al óvalo caraqueño.

-No tomen en cuenta las actuaciones anteriores de esta yegua y considero que, en esta oportunidad la castaña estará haciendo un buen progreso.