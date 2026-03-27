Presta mucha atención: El ajuste que pone a esta yegua por encima de las favoritas para el 5y6 dominical

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El deporte hípico nacional centra su atención este domingo 29 de marzo en el óvalo de Coche para la décima cuarta reunión del primer meeting.

La programación ofrece un total de 12 pruebas que, en esta ocasión no incluye pruebas selectivas. La emoción del 5y6 Nacional arrancará formalmente en la séptima competencia.

Justamente en primera válida participa yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras, (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros y cuenta con una nómina de 12 participantes más un premio especial adicional de 28.730 dólares.

Yegua: 5y6 R14 La Rinconada Datos Hípicos

De las 12 competidoras se encuentra inscrita Linda Estafania (número 11), con la monta del jinete aprendiz Winder Véliz y presentado por Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V.

Su última competencia en la arena caraqueña fue el 1ro de marzo del presente año y fue capaz de cuarta a ocho cuerpos de Mi Goajira Adorada.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El jueves 26 de marzo la pupila de Márquez ajustó 43’’2 para 600 metros, en pelo, recta de enfrente, contenida informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas