Sorpresa a la vista en las carreras no válidas de la R14 tras un cómodo ejercicio en La Rinconada

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El Hipódromo La Rinconada cierra el mes de marzo con la celebración de la jornada número 14 del primer meeting del año este domingo 29. La cartelera ofrece 12 competencias de alto nivel técnico para el disfrute de la afición hípica. El programa central cuenta con el tradicional 5y6 nacional, cuya disputa iniciará a partir de la séptima carrera.

Ajuste con posibilidad de sorpresa: Carreras en Vivo

En la segunda carrera del domingo, con hora de partida de las 1:50 de la tarde, para yeguas nacionales e importados de cinco años, ganadoras de una carrera, en distancia de 1.600 metros, con una nómina de seis purasangres a competir, por un premio especial de $27.040, correrá la alazana de cinco años Universal Joy (Usa) que ahora estrena la cuadra.

Este es un producto de Cajun Breeze por Astruggleforbeauty en Curlin, nacida y criada en Florida, perteneciente al Stud ‘Big Valdi’, entrenada ahora por Jorge Salvador y en esta ocasión será montada por el jinete aprendiz Omar Rivas.

Esta importada de cinco años tiene record de nueve actuaciones para un triunfo, posterior a eso la yegua importada no ha podido cristalizar su segunda victoria. Cabe destacar que en su carrera más reciente del 23 de enero del 2026 se presentó a la carrera como uno de los ejemplares que gustaba en carrera con la monta de Winder Véliz ocupó la novena casilla a 23 cuerpos de la ganadora de ese día, pero hay que acotar que cargó afuera en la recta final.

La importada fue inscrita para correr este último domingo del mes de marzo y viene de realizar este miércoles 25 del mes antes mencionado uno de los mejores ajustes de cara a la reunión dominical. Universal Joy (Usa) en esta ocasión sin bozal de parciales de:

15,3 29 42,3 (600MTS) (EP) 56,1 2P 69,4/ 83,4// 2da vuelta, cómoda y bien con remate de 13,3 con J. Chacón. Informó la División de tomatiempos del INH en su hoja de anotaciones.

Favoritas de la carrera: Ejemplares