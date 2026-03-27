Esto es lo que debes saber del ejemplar Tintorero uno de los fijos del ciclo no válido en La Rinconada

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El hipismo en Venezuela trasciende la simple competencia deportiva para consolidarse como una tradición arraigada en el fervor popular. Cada semana, los aficionados de todos los rincones del país centran su atención en el óvalo de Coche, donde la emoción de los purasangres une a las familias en torno al análisis y la estrategia. La expectativa por el "cuadrito" del 5y6 nacional crece con cada jornada, pues representa la oportunidad de transformar el conocimiento hípico en un triunfo económico sustancial.

Para la reunión número 14, la meta de la afición es clara: superar la impresionante marca de Bs 437.824.720,00 recaudados en la jornada anterior. Esta cifra récord evidencia la confianza y el entusiasmo de un público que se vuelca masivamente hacia la jugada preferida de los venezolanos.

La antesala del loto: Un duelo de veteranos en 1.200 metros

La sexta competencia del programa oficial marca un punto de inflexión en la tarde dominical. Esta carrera, antesala inmediata al inicio del 5y6, reúne a un selecto lote de ocho ejemplares de seis y más años. La nómina incluye tanto pisteros nacionales como importados, todos ganadores de tres y cuatro carreras, quienes medirán fuerzas en un recorrido de velocidad de 1.200 metros.

Entre los aspirantes destaca el ejemplar Tintorero, distinguido con el número 02 en su gualdrapa. Este hijo de Deliberately en Kalahari por Mr. Mistoffelees posee una campaña de 21 actuaciones con tres victorias en su historial. Bajo la preparación de Fernando Parilli Tota, el castaño de seis años busca romper una racha adversa que se extiende desde su último triunfo el 22 de octubre de 2023.

Tintorero: El regreso de una llave efectiva

A pesar del tiempo transcurrido sin visitar el recinto de ganadores, Tintorero cuenta con factores a su favor que invitan al optimismo. Para este compromiso, el jinete José Alejandro Rivero retoma la conducción del purasangre. Esta dupla posee un entendimiento pleno en la pista, un elemento clave para administrar las energías del ejemplar bajo un hándicap de 54 kilos.

La distancia de 1.200 metros favorece notablemente su desempeño, pues dos de sus tres fotos victoriosas ocurrieron en este trayecto. Con la velocidad y la experiencia como estandartes, Tintorero surge como un nombre de peso en una competencia que promete paridad y alta intensidad desde el momento de la partida.