Diego Simeone y Atlético de Madrid han tomado una decisión sobre su futuro

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El Atlético de Madrid ha encarado una temporada 2025-26 con altibajos. Por momentos, el equipo se ha resentido en el juego, pero en medio de todo sigue con la premisa clara: competir al mando de Diego Simeone.

Tanto es así, que los colchoneros pueden sumar un título a sus vitrinas, que competirán en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. A su vez, incluso siguen vivos en la Champions League, en la se metieron en los cuartos de final y jugarán la instancia ante el FC Barcelona.

Ahora bien, todo lo anterior ha sido una constante desde que en ese banquillo está el estratega argentino, que ha tenido al cuadro rojiblanco, como mínimo, en la disputa de la mayoría de los trofeos.

Eso en la institución es bien valorado, al punto que la continuidad del 'Cholo' ahora mismo no estaría en duda y se prevé que los caminos permanezcan unidos.

Diego Simeone continuaría en el Atlético de Madrid

Según en información compartida por el Diario 'AS', el entrenador permanecería como el líder del proyecto para la venidera campaña 2026-27. Incluso, las conversaciones se han mantenido, tal como adelanta el medio español.

Las comunicaciones estarían bien encaminadas y el acuerdo sería total. Tanto el técnico como la entidad quieren que continúe la unión, por lo menos, la campaña que resta al contrato del estratega.

Incluso, el DT ya estaría al tanto de la planificación existente en el club de cara a lo que viene, bajo la comunión con Carlos Bucero y Mateu Alemany, quienes siguen moldeando el Atlético de la siguiente campaña.

Finalmente, pese a los rumores que se dejaron caer hace un tiempo, cuando los resultados no caían del lado del equipo, Diego Simeone no tendría riesgo de su cargo y se mantendría al frente del barco.