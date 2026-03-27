¡Una hermosura! Conoce a la hermana completa del millonario campeón Forever Young

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Como si se tratase de una película, este miércoles 25 de marzo en el Northern Farm situado en Hokkaido, Japón, nació una potra hija de la yegua Forever Darling. La gran noticia es que, dicho producto que vio la luz del mundo, es en cruce por el semental Real Steel, lo que significa que ya tenemos entre nosotros a la hermana completa del campeón Forever Young.

La noticia recorre el mundo, pues su corpulento hermano mayor está a las puertas de las historia cuando este sábado 28, compita en los 2,000 metros de la Dubai World Cup (G1), una de las pruebas más ricas del planeta con $12,000,000 en juego.

La crianza de la futura campeona

La potranca pesó 60 kilos al momento de su nacimiento. El personal del Northern Farm informa que nació sana, con el mismo pelaje castaño y una constitución robusta como la de su hermano mayor.

“Este es la primera hermana de padre y madre nacida de la cría con Real Steel por segundo año consecutivo, así que en la granja estamos muy contentos de que haya nacido sana y salva”, apunta Shunsuke Yoshida, representante adjunto del establecimiento de cría.

El portal sanspo.com reportó la buena nueva. La expectativa que existe con relación a la actuación de Forever Young en Dubai es tremenda, pues además del contexto político que vive la zona de los Emiratos Árabes, el purasangre buscará desquitarse de la derrota que le propinó Hit Show el año pasado, el cual aparece inscrito.

Forever Young, propiedad de Susumu Fujita, nació el 24 de febrero de 2021. Al momento de cumplir los cinco años de manera biológica, ya tenía el triunfo de la Saudi Cup (G1) por segundo año seguido.

En el Northern Farm están más que contentos con la noticia. No solo representa la segunda descendencia directa de Real Steel, un hijo del Triplecoronado Deep Impact que pertenece al linaje de Sunday Silence, ganador internacional de Grupo 1, en la yegua estadounidense Forever Darling, triunfadora igualmente en carreras de grado en Santa Anita.