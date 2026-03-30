MLB. Juan Soto ilusiona a New York Mets con arranque prometedor en 2026

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Después de un presentación exitosa con New York Mets en su primera participación, Juan Soto quiere pasar al segundo nivel con la franquicia de la Liga Nacional, donde espera vivir su primera experiencia en Postemporada después de quedarse con las ganas en la pasada edición de las Grandes Ligas.

Tras cumplirse la primera semana de acción en la naciente entrega de Las Mayores, el pelotero dominicano tuvo una destacada actuación durante la primera serie de la temporada, dejando una gran impresión con su rendimiento ofensivo. Con 14 turnos al bate, el outfielder logró un promedio de bateo de .357, demostrando su habilidad para conectar la pelota de manera consistente.

Además, contribuyó con tres carreras impulsadas y cinco hits, lo que subraya su capacidad para producir en situaciones clave y generar oportunidades para su equipo. Su producción fue fundamental para que los metropolitanos sumaran dos triunfos en tres partidos contra Pittsburgh Pirates desde el Citi Field.

Juan Soto comienza encendido la temporada MLB 2026

Su rendimiento también se reflejó en su OPS (porcentaje de embasado más slugging), que fue de .829, un número excelente para un inicio de campaña. Esta estadística indica que Soto no solo fue eficiente al batear, sino que también mostró su poder y paciencia en el plato, combinando la capacidad de llegar a base con su habilidad para dar hits de extra base.

Tomando la voz de mando junto a Francisco Lindor y de mantener su brillo en Nueva York, el patrullero podría reunir requisitos importantes para pelear por el MVP de la Liga Nacional, que ha quedado en manos de Shohei Ohtani en las últimos temporadas. Pese a no lograr el objetivo de llegar a las instancias finales en la pasada zafra, el quisqueyano cumplió con las expectativas tras convertirse en el primero en coleccionar un desempeño de 40 jonrones y 30 bases robadas en un mismo año en la historia de la organización.