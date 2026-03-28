MLB: Los Yankees intentaron un "megatraspaso" por Paul Skenes en la fecha límite

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York buscaron dar el golpe más mediático y deportivo de la pasada fecha límite de traspasos. Según informó Jon Heyman del New York Post, la organización del Bronx intentó adquirir al lanzador sensación de los Pirates de Pittsburgh, Paul Skenes, en un movimiento que habría sacudido los cimientos de las Grandes Ligas.

Sin embargo, los Pirates neutralizaron rápidamente cualquier intento de negociación. A pesar de que la gerencia neoyorquina estaba dispuesta a sacrificar una parte considerable de su futuro para obtener al as derecho, Pittsburgh dejó claro que su pieza central no estaba a la venta.

Una oferta de alto calibre sobre la mesa

Aunque no se han revelado los nombres oficiales que formaron parte de la propuesta, Heyman señala que los Yankees estaban dispuestos a entregar a cuatro de sus mejores promesas. Entre los jugadores que se perfilaban como fichas de cambio viables dentro del sistema de ligas menores se encontraban:

Spencer Jones (Jardinero y prospecto número uno del sistema).

George Lombard Jr. (Campocorto de gran proyección).

Cam Schlittler y Carlos Lagrange (Brazos jóvenes con alto potencial).

Este paquete subraya la desesperación —o ambición— de los Yankees por asegurar un brazo de élite que acompañe a su rotación a largo plazo.

El "factor Nueva York" y el futuro del Cy Young

A pesar del rechazo inicial, la esperanza no ha muerto en las oficinas de los Yankees. Dentro de la organización existe un optimismo moderado respecto a un futuro fichaje de Skenes. Un factor extraoficial que alimenta estos rumores es la conexión personal del lanzador: su novia, la gimnasta e influencer Livvy Dunne, reside actualmente en Nueva York, lo que podría influir en las preferencias del jugador a largo plazo.

No obstante, el camino hacia el Bronx es complicado. Skenes tiene contrato con Pittsburgh hasta el año 2030. El verdadero dilema para los Pirates llegará cuando el lanzador sea elegible para una extensión masiva.

El obstáculo financiero para Pittsburgh

Si Skenes mantiene su nivel actual, se proyecta que podría alcanzar un contrato con un salario anual promedio de 50 millones de dólares. Esta cifra es, históricamente, prohibitiva para los Pirates. Para ponerlo en perspectiva, el contrato más grande en la historia de la franquicia es la extensión de ocho años y 106,75 millones de dólares firmada por Bryan Reynolds en 2023; una cifra que Skenes podría superar en apenas dos temporadas de un eventual nuevo acuerdo.

Un dominio estadístico incuestionable

A pesar de haber tenido un inicio complicado en su campaña de 2026 frente a los Mets de Nueva York el pasado jueves, los números de Skenes desde su debut en 2024 son de otra galaxia. Con apenas 23 años, el actual ganador del Cy Young de la Liga Nacional presume estadísticas de videojuego:

Efectividad (ERA): 2.10

WHIP: 0.96

Ponches: 387 en 321 1/3 entradas lanzadas.

Con estas credenciales, Skenes no es solo el presente de los Pirates, sino el objeto de deseo de toda la MLB, con los Yankees liderando la lista de pretendientes.