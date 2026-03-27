MLB: Luis García tiene estos números decentes contra equipos del Este de la Liga Americana

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Luis García es el nuevo pelotero venezolano que hará vida en Nueva York, específicamente con los Yankees. Y es que durante este viernes se dio a conocer que el lanzador y la organización del Bronx llegaron a un acuerdo de Ligas Menores por dos años.

Recordemos que el oriundo de Bolívar se encuentra en pleno proceso de rehabilitación de su segunda cirugía Tommy John, algo que no le permitirá tener actividad durante este 2026. Pero a pesar de eso, los Yankees confían en su pronta recuperación y en el potencial que todavía puede demostrar en las Grandes Ligas.

García y su buen rendimiento contra rivales del Este

Desde que se estrenó en la MLB por allá en la campaña 2020 con los Astros de Houston, Luis García tuvo varios careos contra rivales de la División Este de la Liga Americana, dejando un balance general de 6 victorias y 5 derrotas en 13 aperturas

Más allá de sus estadísticas, los Yankees de Nueva York saben que si recuperan la mejor versión del venezolano tendrán en sus filas a un abridor con facultades para asentarse en su rotación, y de ahí su apuesta a largo plazo.

Luis García vs Medias Rojas de Boston

3 juegos

1 victoria

2 derrotas

18 innings

7 carreras permitidas

5 bases por bolas

15 ponches

3.50 EFE

1.16 WHIP

Luis García vs Azulejos de Toronto

5 juegos

2 victorias

1 derrota

26.2 innings

8 carreras permitidas

6 bases por bolas

29 ponches

2.70 EFE

0.79 WHIP

Luis García vs Rays de Tampa Bay

4 juegos

3 victorias

1 derrota

22 innings

7 carreras permitidas

9 bases por bolas

21 ponches

2.86 EFE

1.14 WHIP

Luis García vs Orioles de Baltimore