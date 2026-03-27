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MLB: Luis García tiene estos números decentes contra equipos del Este de la Liga Americana

El lanzador venezolano tratará de relanzar su carrera con el apoyo de los Yankees de Nueva York

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 04:53 pm
MLB: Luis García tiene estos números decentes contra equipos del Este de la Liga Americana
Foto: MLB
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Luis García es el nuevo pelotero venezolano que hará vida en Nueva York, específicamente con los Yankees. Y es que durante este viernes se dio a conocer que el lanzador y la organización del Bronx llegaron a un acuerdo de Ligas Menores por dos años.

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Recordemos que el oriundo de Bolívar se encuentra en pleno proceso de rehabilitación de su segunda cirugía Tommy John, algo que no le permitirá tener actividad durante este 2026. Pero a pesar de eso, los Yankees confían en su pronta recuperación y en el potencial que todavía puede demostrar en las Grandes Ligas.

García y su buen rendimiento contra rivales del Este

Desde que se estrenó en la MLB por allá en la campaña 2020 con los Astros de Houston, Luis García tuvo varios careos contra rivales de la División Este de la Liga Americana, dejando un balance general de 6 victorias y 5 derrotas en 13 aperturas

Más allá de sus estadísticas, los Yankees de Nueva York saben que si recuperan la mejor versión del venezolano tendrán en sus filas a un abridor con facultades para asentarse en su rotación, y de ahí su apuesta a largo plazo.

Luis García vs Medias Rojas de Boston

  • 3 juegos
  • 1 victoria
  • 2 derrotas
  • 18 innings
  • 7 carreras permitidas
  • 5 bases por bolas
  • 15 ponches
  • 3.50 EFE
  • 1.16 WHIP

Luis García vs Azulejos de Toronto

  • 5 juegos
  • 2 victorias
  • 1 derrota
  • 26.2 innings
  • 8 carreras permitidas
  • 6 bases por bolas
  • 29 ponches
  • 2.70 EFE
  • 0.79 WHIP

Luis García vs Rays de Tampa Bay

  • 4 juegos
  • 3 victorias
  • 1 derrota
  • 22 innings
  • 7 carreras permitidas
  • 9 bases por bolas
  • 21 ponches
  • 2.86 EFE
  • 1.14 WHIP

Luis García vs Orioles de Baltimore

  • 1 juego
  • 1 derrota
  • 4 innings
  • 4 carreras permitidas
  • 3 bases por bolas
  • 5 ponches
  • 9.00 EFE
  • 1.50 WHIP

 

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