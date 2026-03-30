MLB: Luis Arráez está muy cerca de su primera cifra redonda de la temporada

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Luis Arráez fue uno de los pocos peloteros que pudo deslumbrar en el inicio de la temporada 2026 de los Gigantes de San Francisco, quienes no pudieron contener a la toletería de los Yankees de Nueva York en los primeros tres encuentros que se disputaron en el Oracle Park.

Justamente, en la jornada del pasado sábado el venezolano ligó de 4-2 para protagonizar su primer juego multi-hit del año, algo que lo ha acercado a esa primera cifra redonda que buscará concretar dentro de muy poco.

Arráez, a muy poco de los 300

Las dos conexiones de La Regadera fueron sencillos, el primero ante Will Warren en la primera entrada, y el segundo frente a Tim Hill en el octavo episodio. De esa manera dejó su promedio en .273 (de 11-3) luego de disputar su primera semana de acción en la zafra.

Entonces, es así como Luis Arráez ya acumula 291 juegos multi-hits en su carrera profesional, por lo que será cuestión de días para que llegue a los 300. Además, cabe agregar que está cada vez más cerca de entrar al top-5 de este apartado entre peloteros venezolanos, el cual lidera Bob Abreu con 668.