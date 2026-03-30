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MLB: Luis Arráez está muy cerca de su primera cifra redonda de la temporada

La Regadera viene de duplicar en su último enfrentamiento contra los Yankees de Nueva York

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 08:47 pm
MLB: Luis Arráez está muy cerca de su primera cifra redonda de la temporada
Foto: S.F. Chronicle
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Luis Arráez fue uno de los pocos peloteros que pudo deslumbrar en el inicio de la temporada 2026 de los Gigantes de San Francisco, quienes no pudieron contener a la toletería de los Yankees de Nueva York en los primeros tres encuentros que se disputaron en el Oracle Park.

Justamente, en la jornada del pasado sábado el venezolano ligó de 4-2 para protagonizar su primer juego multi-hit del año, algo que lo ha acercado a esa primera cifra redonda que buscará concretar dentro de muy poco.

Arráez, a muy poco de los 300

Las dos conexiones de La Regadera fueron sencillos, el primero ante Will Warren en la primera entrada, y el segundo frente a Tim Hill en el octavo episodio. De esa manera dejó su promedio en .273 (de 11-3) luego de disputar su primera semana de acción en la zafra.

Entonces, es así como Luis Arráez ya acumula 291 juegos multi-hits en su carrera profesional, por lo que será cuestión de días para que llegue a los 300. Además, cabe agregar que está cada vez más cerca de entrar al top-5 de este apartado entre peloteros venezolanos, el cual lidera Bob Abreu con 668.

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