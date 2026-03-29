MLB: Javier Sanoja es la "regadera" de Miami en este inicio de temporada

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2026 ha sido un sueño hecho realidad hasta los momentos para Javier Sanoja. El joven utility venezolano inició por todo lo alto, siendo llamado al Clásico Mundial de Beisbol por la selección de Venezuela, en donde supo ser importante. Ahora, en el inicio de la nueva temporada de las Grandes Ligas, sigue sumamente inspirado.

Este 29 de marzo, el criollo disputó su segundo encuentro de la temporada, uno en el que Miami recibió la visita de Colorado para ponerle punto final a la serie de tres compromisos entre ambas franquicias. En este duelo, el maracayero sacó a relucir de nuevo su fantástico presente con el madero, para acumular números muy positivos en este inicio de campaña.

Javier Sanoja inicia encendido

Este domingo 29 de marzo, Javier Sanoja alineó como tercera base y noveno bate de Miami, para medirse por tercera y última vez en la serie a Colorado. El criollo respondió a la confianza, al conectar par de inatrapables en cuatro turnos al bate, además de anotar una de las cuatro carreras que consiguieron los locales.

Sanoja terminó siendo importante para unos Marlins que se llevarone el triunfo de manera agónica. En el noveno episodio, Miami caía 3-2 y estaba a un out de la derrota, pero el venezolano conectó doble para mantener vivo a su equipo. Inmediatamente después, Owen Caissie despachó un cuadrangular de línea para dejar tendidos en el terreno a los Rockies y pasar la escoba en la serie.

Además, Javier Sanoja se fue de 3-3 en el primer duelo de la zafra, por lo que lleva cinco hits en siete turnos al bate en estos primeros juegos. Un inicio formidable para el campeón del mundo.