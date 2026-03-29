MLB: ¡Nadie lo detiene! Wilyer Abreu vuelve a conectar un gigantesco cuadrangular ante Cincinnati

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El soñado 2026 de Wilyer Abreu no se detiene. Luego de dar dos de los batazos más importantes en la historia del beisbol venezolano durante el Clásico Mundial de Beisbol, y de despachar su primer cuadrangular del año este sábado 28 de marzo, el zuliano volvió a demostrar que está encendido, y repitió la dosis de poder ante Cincinnati este domingo 29 de marzo.

Wilyer Abreu lo hizo de nuevo

Ante los envíos del derecho Rhett Lowder, Wilyer Abreu volvió a hacer gala de su característica fuerza jonronera, luego de pescar un envío que se quedó en la esquina alta dentro de su zona de poder, para mandar a viajar la bola por todo el jardín derecho, tal y como lo hizo el sábado 28, o como aquel memorable día antes Japón en el Clásico Mundial de Beisbol.

El batazo del dos veces Guantes de Oro recorrió una distancia de 385 pies y registró una velocidad de salida de 98 millas por hora. Este es el segundo vuelacercas del criollo en lo que va de la joven temporada 2026, y sirve para reafirmar el sensacional inicio que vive, luego de que despachara también par de cuadrangulares en el Clásico con Venezuela, incluído uno en la final ante Estados Unidos.

Wilyer Abreu viene de vivir su campaña más jonronera en el mejor beisbol del mundo, al acumular 22 cuadrangulares durante 2025. Ahora, inspirado por su gran triunfo con Venezuela, y con mucho trabajo realizado durante la temporada muerta para jugar más y rendir mejor ante lanzadores zurdos, no es descabellado pensar en una gran explosión de poder para Abreu en 2026.