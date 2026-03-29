MLB: Andrés Giménez sigue en modo campeón del mundo y no para de batear

Suscríbete a nuestros canales

Van solo dos juegos de la temporada 2026 de los Azulejos de Toronto, pero lo de Andrés Giménez no deja de ser espectacular. Luego de coronarse como campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol de 2026, el infielder criollo ha llegado inspirado a esta nueva zafra de las Grandes Ligas, y no ha parado de demostrarlo.

Ahora en un rol nuevo, como campocorto titular de su equipo, el oriundo de Barquisimeto no solo ha podido ya dar muestras de su espectacular defensiva, sino que además parece haberse reencontrado con su mejor versión en la caja de bateo, esa que le permitió batear para .297 en 2022.

Andrés Giménez acumula nueve apariciones al plato en estos primeros dos compromisos de la campaña, y solo ha sido retirado en par de ocasiones. El venezolano la está viendo clarita, y una de sus claves es, según sus propias palabras, el ánimo que carga luego de haber tocado el cielo con la selección de Venezuela.

Andrés Giménez, campeón mundial

"No te voy a mentir, ser campeón del mundo te hace sentir diferente", dijo Andrés Giménez en declaraciones recogidas por MLB.com, luego de ser el héroe del Opening Day, al conectar un hit que sirvió para que sus Azulejos dejaran en el terreno a Oakland. En efecto, el venezolano se ha visto a otro nivel hasta el momento.

Con una excelente capacidad de contacto, el infielder campeón del mundo ha sido una de las gratas noticias de unos Azulejos que han salido victoriosos de sus dos primeros juegos de la campaña. Su promedio se posa en los .750 puntos, y su OPS se mantiene en 1.778 luego de los dos primeros desafíos.

Si bien la muestra de encuentros es muy pequeña, y la temporada es sumamente joven, no cabe duda de que Andrés Giménez luce bastante bien, por lo que está llamado a ser una de las grandes piezas de Toronto en 2026.