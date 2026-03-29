MLB: Jeferson Quero deslumbra detrás del plato en su debut en las Grandes Ligas

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La jornada de este domingo vio a otro pelotero venezolano debutar en la MLB, y no fue otro que uno de los prospectos más prometedores de los Cerveceros de Milwaukee: Jeferson Quero. De esta manera, la lista de criollos en las Grandes Ligas ahora aumenta a 502, luego del estreno en el Opening Day de Jedixson Páez.

Vista de halcón para Quero

El larense estuvo alineado como séptimo en el orden, y su primera aparición en el plato fue en el segundo capítulo. De hecho, ese turno quedó marcado por un desafío ABS que perdió el receptor de las Medias Blancas de Chicago, Edgar Quero, con la que terminó siendo la cuarta mala.

Justamente, Jeferson Quero también tuvo su protagonismo detrás del plato con el reto ABS. En su caso ganó los dos llamados que realizó, el primero en el segundo episodio en cuenta de 0 y 1, y el otro en el sexto en 2 y 2 para certificar un ponche.

Al final ligó de 1-0 con boleto y salió reemplazado en la baja del sexto por un bateador emergente. El conjunto de Milwaukee vino de atrás y se quedó con la victoria por 9 a 7 frente a Chicago, sumando así la tercera victoria de la zafra.

Vale recordar que Jeferson Quero fue llamado al primer equipo tras la lesión de Andrew Vaughn, quien se estaría perdiendo entre cuatro y seis semanas de acción.