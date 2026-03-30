¡Otro venezolano al Big Show! Arizona promueve al infielder José Fernández

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El camino de las Ligas Menores ha rendido sus frutos para otro exponente criollo. Arizona Diamondbacks hizo oficial el ascenso del infielder venezolano José Fernández, quien recibió el llamado al equipo grande tras una destacada actuación en las sucursales de la organización.

El nativo de Cumaná, estado Sucre, se prepara para realizar su debut en la Gran Carpa, consolidándose como una de las piezas emergentes más interesantes del sistema de granjas de los D-backs.

Fernández, conocido por su versatilidad defensiva en el cuadro interior y su capacidad para hacer contacto sólido, ha sido seguido de cerca por los cazatalentos debido a su madurez en el plato. Su ascenso no es casualidad; responde a una evolución constante en su juego que hoy lo lleva a compartir dugout con figuras establecidas de la MLB.

¿Qué aporta Fernández a Arizona?

El mánager Torey Lovullo suma a su roster un jugador dinámico que puede cubrir múltiples posiciones en el infield, brindando profundidad defensiva y un bate oportuno en situaciones de apremio.

Con este movimiento, Arizona reafirma su confianza en el mercado venezolano, una relación que ha sido histórica y fructífera para la franquicia de Phoenix a lo largo de los años. Se espera que el criollo esté disponible en el roster activo de inmediato.