Florinda Meza responde con dureza a acusaciones de Carlos Villagrán

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Las diferencias entre los actores Florinda Meza y Carlos Villagrán, parece no tener fin. Y es que, recientemente el actor lanzó unas duras palabras en contra de quien fuese su madre en el popular show “El Chavo del 8”.

Fuertes declaraciones

Sin nada de filtros, el emblemático y respetado “Quico”, comentó que el fallecido Roberto Gómez Bolaños le fue infiel a su esposa Graciela Fernández con Florinda Meza, por lo que la serie de 2025 “Chespirito: sin querer queriendo”, fue una dura venganza de los hijos.

“Los hijos de Chespirito mintieron en casi todo”, indicó al preguntársele sobre la serie que tanta polémica creó tras su lanzamiento.

Carlos fue muchos más allá y comentó que Florinda se había enamorado de él muy grande, según buscándolo tras las grabaciones, pero él jamás sintió un amor intenso por ella.

“No fue que yo estuve con ella, sino ella conmigo. A mí no me gustaba, ella sí se clavó conmigo, después ya no la soportaba. Incluso tuve que pedirle ayuda a Chespirito para zafarme”, dijo sobre su breve relación con Meza.

Respuesta de Florinda

La actriz y cantante no dudo en responder a las declaraciones en un encuentro con la prensa mexicana.

Fue muy clara en mencionar que Carlos solo necesitaba tener cámara y foco, por lo que su mejor tema era hablar de la relación que vivieron hace muchos años.

“Cuando la gente necesita recargarse en alguien lo hacen, eso es obvio. Mi vida es mi vida y solamente yo, bueno también Dios, Dios y yo sabemos lo que es mi vida”, destacó.

En este sentido, mencionó que Villagrán debería ser más prudente en sus palabras, ya que no le gustaría que hablarán tan feo de su hermana, madre, abuela o su tía.