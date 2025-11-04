LMB: Henry Blanco es nuevo manager de este equipo mexicano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 4 de noviembre, la organización de los Sultanes de Monterrey ha anunciado la contratación de su nuevo dirigente para la venidera temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Se trata del histórico venezolano Henry Blanco, quien trasladará todos sus conocimientos y experiencia a la LMB.

Con una carrera que abarca 16 temporadas en las Grandes Ligas y una sólida trayectoria como técnico, Blanco representa una apuesta por la experiencia, el liderazgo y la estrategia dentro del diamante con una mirada moderna de este deporte.

Además, fue uno de los receptores más respetados de su generación, destacando por su inteligencia detrás del plato y su habilidad para guiar a los lanzadores. En la actualidad, es el mánager de los Bravos de Margarita en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Un nuevo reto en la carrera de Henry Blanco

El hombre de 54 años aportará más de una década de experiencia como manager en el circuito criollo, donde ha demostrado su capacidad para construir equipos competitivos y desarrollar talento joven.

Su estilo combina disciplina, comunicación efectiva y una lectura profunda del juego, cualidades que lo convierten en una figura ideal para guiar el conjunto de Sultanes. Por si fuera poco, es importante mencionar que fue el dirigente campeón de la 2024/2025 en Venezuela con los Cardenales de Lara.

Finalmente, la llegada de Henry Blanco marca un paso firme en la búsqueda de los Sultanes por mantenerse como protagonistas en la Liga Mexicana de Beisbol. Su presencia puede generar cada uno de los elementos que necesitan los Sultanes de Monterrey para lograr sus más altos objetivos colectivos.