EuroBasket: arranca la batalla por un puesto en semifinales

La competencia alcanza su punto álgido con el inicio de los cuartos de final. Mañana, dos duelos de alto calibre se robarán todas las miradas, definiendo a los primeros clasificados a las semifinales

Por Eimy Carta
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 03:49 pm
Turquía vs. Polonia: un duelo de titanes

El primer partido de la jornada enfrentará a Turquía y Polonia a las 10:00 a.m. Turquía, con una sólida actuación hasta ahora, buscará imponer su juego colectivo y la fortaleza de sus figuras. Por su parte, Polonia, que ha sorprendido a muchos con su garra y disciplina, intentará dar la campanada y seguir avanzando en el torneo.

Lituania vs. Grecia: choque de estilos

A las 2:00 p.m., Lituania y Grecia se verán las caras en un duelo que promete ser vibrante. Lituania, con su tradicional juego interior y la contundencia de sus pivots, se medirá a la velocidad y la capacidad de anotación de los griegos. Será un choque de estilos en el que la táctica y la ejecución jugarán un papel crucial.

Duelos del Miércoles: Definiciones clave

Los cuartos de final continuarán el miércoles con dos emocionantes encuentros. A las 10:00 a.m., Finlandia se enfrentará a Georgia. El equipo de Finlandia, conocido por su juego rápido y tiros exteriores, se medirá a la fuerza física y el juego interior de Georgia. A las 2:00 p.m., Alemania se medirá a Eslovenia. Este partido promete ser un verdadero clásico, con Alemania buscando imponer su ritmo y Eslovenia con Luka Dončić a la cabeza intentando guiar a su equipo a la victoria.

Los ganadores de estos cuatro partidos se verán las caras en las semifinales, lo que añade un extra de presión y expectación a estos encuentros. La mesa está servida para una jornada de baloncesto de alto nivel, donde solo los mejores podrán seguir adelante en su camino hacia la gloria.
 

