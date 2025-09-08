EuroBasket: arranca la batalla por un puesto en semifinales

Suscríbete a nuestros canales

Turquía vs. Polonia: un duelo de titanes

El primer partido de la jornada enfrentará a Turquía y Polonia a las 10:00 a.m. Turquía, con una sólida actuación hasta ahora, buscará imponer su juego colectivo y la fortaleza de sus figuras. Por su parte, Polonia, que ha sorprendido a muchos con su garra y disciplina, intentará dar la campanada y seguir avanzando en el torneo.

Lituania vs. Grecia: choque de estilos

A las 2:00 p.m., Lituania y Grecia se verán las caras en un duelo que promete ser vibrante. Lituania, con su tradicional juego interior y la contundencia de sus pivots, se medirá a la velocidad y la capacidad de anotación de los griegos. Será un choque de estilos en el que la táctica y la ejecución jugarán un papel crucial.

Duelos del Miércoles: Definiciones clave

Los cuartos de final continuarán el miércoles con dos emocionantes encuentros. A las 10:00 a.m., Finlandia se enfrentará a Georgia. El equipo de Finlandia, conocido por su juego rápido y tiros exteriores, se medirá a la fuerza física y el juego interior de Georgia. A las 2:00 p.m., Alemania se medirá a Eslovenia. Este partido promete ser un verdadero clásico, con Alemania buscando imponer su ritmo y Eslovenia con Luka Dončić a la cabeza intentando guiar a su equipo a la victoria.

Los ganadores de estos cuatro partidos se verán las caras en las semifinales, lo que añade un extra de presión y expectación a estos encuentros. La mesa está servida para una jornada de baloncesto de alto nivel, donde solo los mejores podrán seguir adelante en su camino hacia la gloria.

