Eurobasket 2025: sorpresas y definiciones en la fase de grupos

El partido más esperado del día, entre España e Italia, cumplió con las expectativas y dejó a La Roja con un sabor amargo. Italia se llevó la victoria con un ajustado marcador de 67-63, en un duelo que se mantuvo parejo hasta los últimos minutos. Esta derrota complica el camino de España, que ahora deberá hacer cálculos para asegurar su puesto en los octavos de final.

En otro encuentro clave del Grupo C, Bosnia y Herzegovina dio la sorpresa al vencer a Grecia por 80-77, infligiendo la primera derrota del torneo al equipo heleno. Este resultado revitaliza las esperanzas de los bosnios y añade presión al resto de los competidores, incluido el equipo español. Por su parte, Georgia venció a Chipre por 93-61, dejando al anfitrión fuera de la contienda.

Grupo D: Israel mantiene el ritmo y Eslovenia gana el clásico

En el Grupo D, Israel se impuso a Bélgica por 92-89, sumando una victoria crucial para sus aspiraciones. En el otro choque del grupo, Eslovenia venció a Islandia por 87-79.

Otros resultados del día:

-Francia 83 - 76 Polonia

-Bélgica 89 - 92 Israel



Con estos resultados, la fase de grupos se vuelve aún más apasionante, prometiendo un final de infarto en la carrera por la clasificación.