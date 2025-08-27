Baloncesto InternacionalEu

Eurobasket 2025: Estos son los resultados de la primera jornada

El mejor torneo de baloncesto del viejo continente inicio con todo en el primer día de acción

Por Iván Holguín
Miércoles, 27 de agosto de 2025 a las 04:18 pm
Eurobasket 2025: Estos son los resultados de la primera jornada
Suscríbete a nuestros canales

El Eurobasket 2025 por fin inicio y durante el primer día de competencia ya hubo resultados muy interesantes y que dieron de qué hablar. El torneo continental se está llevando a cabo en: Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia; y en esta primera jornada tuvo un total de seis compromisos.

NOTAS RELACIONADAS

Así quedó el día 1 del Eurobasket

En este primer día de acción fueron 12 los países implicados en las acciones del Eurobasket, siendo las sedes de Riga (Letonia) y Tampere (Finlandia) las implicadas en los compromisos, siendo estos los resultados.

  • Gran Bretaña 70-94 Lituania
  • República Checa 50-62 Portugal
  • Montenegro 76-106 Alemania
  • Letonia 73-93 Turquía
  • Suecia 90-93 Finlandia
  • Serbia 98-64 Estonia

Análisis de los resultados

Repasando el final de estos compromisos en el Eurobasket 2025 podemos dar algunas las siguientes conclusiones. Lituania, Alemania y Serbia son claros contendientes a llevarse este trofeo, además de demostrar su potencial ofensivo.

La Portugal de Queta dio el primer gran golpe del torneo al derrotar a los checos, fijando la mirada del mundo sobre el rendimiento de los lusos. 

La derrota contundente de Letonia, incluye a la siempre peligrosa Turquía como un equipo al cuál tenerle el ojo puesto. Finlandia a pesar de su localía solo pudo ganar por 3 a un equipo sueco sobre el que no se tienen grandes expectativas, por lo que deja más dudas que respuestas el apretado marcador. 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Resultados
Miércoles 27 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto InternacionalEu