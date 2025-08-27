Eurobasket 2025: Estos son los resultados de la primera jornada

Suscríbete a nuestros canales

El Eurobasket 2025 por fin inicio y durante el primer día de competencia ya hubo resultados muy interesantes y que dieron de qué hablar. El torneo continental se está llevando a cabo en: Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia; y en esta primera jornada tuvo un total de seis compromisos.

Así quedó el día 1 del Eurobasket

En este primer día de acción fueron 12 los países implicados en las acciones del Eurobasket, siendo las sedes de Riga (Letonia) y Tampere (Finlandia) las implicadas en los compromisos, siendo estos los resultados.

Gran Bretaña 70- 94 Lituania

República Checa 50- 62 Portugal

Montenegro 76- 106 Alemania

Letonia 73- 93 Turquía

Suecia 90- 93 Finlandia

Serbia 98-64 Estonia

Análisis de los resultados

Repasando el final de estos compromisos en el Eurobasket 2025 podemos dar algunas las siguientes conclusiones. Lituania, Alemania y Serbia son claros contendientes a llevarse este trofeo, además de demostrar su potencial ofensivo.

La Portugal de Queta dio el primer gran golpe del torneo al derrotar a los checos, fijando la mirada del mundo sobre el rendimiento de los lusos.

La derrota contundente de Letonia, incluye a la siempre peligrosa Turquía como un equipo al cuál tenerle el ojo puesto. Finlandia a pesar de su localía solo pudo ganar por 3 a un equipo sueco sobre el que no se tienen grandes expectativas, por lo que deja más dudas que respuestas el apretado marcador.