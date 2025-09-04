Eurobasket: Así quedaron los cruces de octavos (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Finalizó la primera ronda del Eurobasket 2025 y ya se conocen a los 16 clasificados a la instancia de octavos de Final. Pero eso no es todo, sino que también ya se conocen los cruces de esta fase definitoria del evento, que ha dejado grandes partidos que no dejarán a nadie indistinto.

¿Cuáles equipos avanzaron en el Eurobasket?

Luego de finalizar la primera ronda y con los ocho equipos eliminados (dos por grupo), entre los que está el seleccionado español, ahora el Eurobasket entró en etapa de definición. Las mejores 16 selecciones del torneo terminaron siendo:

Turquía

Alemania

Lituania

Serbia

Polonia

Francia

Italia

Grecia

Suecia

Portugal

Letonia

Finlandia

Bosnia

Georgia

Eslovenia

Israel

En definitiva los ocho equipos eliminados fueron: Chipre, República Checa, Bélgica, Islandia, Montenegro, Gran Bretaña, Estonia y la ya mencionada selección española comandada por: Sergio Scariolo.

Estos son los cruces de octavos de Final del Eurobasket

Adicionalmente a los clasificados a la instancia definitiva, también se conoce cuáles serán los emparejamientos, dejando algunos choques de primer nivel como el Italia vs Eslovenia de Luka Doncic. Los choques de estos octavos de final se darán de la siguiente manera:

Turquía vs Suecia

Alemania vs Portugal

Lituania vs Letonia

Serbia vs Finlandia

Polonia vs Bosnia

Francia vs Georgia

Italia vs Eslovenia

Grecia vs Israel

Para saber los ganadores de los compromisos tendremos que esperar hasta el próximo sábado 6 y domingo 7, días en los que se llevaran a cabo los compromisos.