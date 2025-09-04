Eurobasket 2025

Eurobasket: Así quedaron los cruces de octavos (+Detalles)

El mejor torneo de baloncesto de Europa ya conoce a sus 16 clasificados a la siguiente ronda 

Por Iván Holguín
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 05:56 pm
Finalizó la primera ronda del Eurobasket 2025 y ya se conocen a los 16 clasificados a la instancia de octavos de Final. Pero eso no es todo, sino que también ya se conocen los cruces de esta fase definitoria del evento, que ha dejado grandes partidos que no dejarán a nadie indistinto.

¿Cuáles equipos avanzaron en el Eurobasket?

Luego de finalizar la primera ronda y con los ocho equipos eliminados (dos por grupo), entre los que está el seleccionado español, ahora el Eurobasket entró en etapa de definición. Las mejores 16 selecciones del torneo terminaron siendo: 

  • Turquía
  • Alemania
  • Lituania
  • Serbia
  • Polonia
  • Francia
  • Italia
  • Grecia
  • Suecia
  • Portugal
  • Letonia
  • Finlandia
  • Bosnia
  • Georgia 
  • Eslovenia
  • Israel

En definitiva los ocho equipos eliminados fueron: Chipre, República Checa, Bélgica, Islandia, Montenegro, Gran Bretaña, Estonia y la ya mencionada selección española comandada por: Sergio Scariolo. 

Estos son los cruces de octavos de Final del Eurobasket

Adicionalmente a los clasificados a la instancia definitiva, también se conoce cuáles serán los emparejamientos, dejando algunos choques de primer nivel como el Italia vs Eslovenia de Luka Doncic. Los choques de estos octavos de final se darán de la siguiente manera:

  • Turquía vs Suecia
  • Alemania vs Portugal
  • Lituania vs Letonia
  • Serbia vs Finlandia
  • Polonia vs Bosnia
  • Francia vs Georgia
  • Italia vs Eslovenia
  • Grecia vs Israel

Para saber los ganadores de los compromisos tendremos que esperar hasta el próximo sábado 6 y domingo 7, días en los que se llevaran a cabo los compromisos.

