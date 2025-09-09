Kevin Costner "El Guardaespaldas" enfrenta demanda por escena de abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

El actor y cineasta estadounidense Kevin Costner sigue enfrentando fuertes polémicas, por las nuevas acusaciones de una actriz, quien asegura que fue obligada a realizar una escena de violación en la película “Horizon 2”.

Denuncia

El popular medio de entretenimiento TMZ, logró dar con los documentales legales en los que la mujer identifica como Devyn LaBella, acusa a Costner de haberla obligado a grabar una escena se sexo mientras ella estaba menstruando.

La mujer afirma que la escena nunca estuvo en el guion, que se sintió muy mal al según quedar expuesta en ropa interior en el set de grabación y que accedió a realizarla por la fuerte presión que sintió del ganador del Oscar.

La actriz de 34 años interpuso la demanda en el corte superior del estado de California, por supuesto acoso sexual por parte de Kevin, quien hace años protagonizó la exitosa película “El Guardaespaldas”, junto a la fallecida Whitney Houston.

“Fue víctima de una escena de violación no programada y que no estaba en el guion, dirigida por Kevin Costner, propietario de la empresa Horizon. El impacto de esta repentina demanda de trabajo en LaBella ha sido profundo, dejándole un trauma permanente que tendrá que afrontar durante años”, dice parte de la demanda.

Detalles de la escena

LaBella asegura en el documento que fue el 2 de mayo que se rodó la escena programada de una violación entre el personaje que ella estaba doblando, llamado Juliette. Afirma que Kevin decidió agregar una parte en la que un personaje masculino interpretado por Roger Ivens, estaba encima de ella y le arrancaba la falda violetamente.

Dice que fue caótico ya que tuvo que enfrentarse a un compañero de 1,90 metros y que le tocó de manera irrespetuosa parte sus senos y áreas vaginales. “Al día siguiente, Costner quiso que el elenco y el equipo trabajaran una escena de violación no guionizada”.

Los abogados de Kevin han negado las acusaciones a través de un comunicado, asegurando que el actor es muy respetuoso y vela por el bienestar de su elenco en el set de grabación.