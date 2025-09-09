Así fue el primer jonrón en la carrera del jardinero cubano Víctor Mesa Jr (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero cubano de los Marlins de Miami, Víctor Mesa Jr., disparó este lunes el primer jonrón de su carrera y de la temporada 2025, en el encuentro ante los Nacionales de Washington. Compromiso que se disputó en el LoanDepot Park, casa del conjunto de Florida.

El batazo de Mesa Jr.

Corría la parte baja de la octava entrada, cuando el jugador llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del zurdo Shinnosuke Ogasawara. Para ese momento, el compromiso se encontraba 13 carreras por tres (3).

Con dos outs en la pizarra, corredores en las almohadillas y en cuenta de cero malas una buena, Ogasawara dejó un slider de unas 82 millas por hora sobre el centro del plato, lanzamiento que Mesa no dejaría pasar y haría swing para sacar la pelota en línea por todo el jardín derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Víctor Mesa Jr. tuvo una velocidad de salida de 102.1 millas por hora y recorrió 394 pies de distancia.

Sus números

Víctor Mesa Jr. se encuentra en su primera temporada en Las Mayores y el conjunto de Miami. Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .238/.360/.486 (Avg/Obp/Slg); en 21 apariciones al bate, el jardinero ha conectado cinco imparables, un cuadrangular, anotado cuatro e impulsado cuatro. Ha recibido cuatro boletos y se ha ponchado en cuatro ocasiones.