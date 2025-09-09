Estos son los equipos de mayor asistencia en la temporada 2025 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York son los únicos dos equipos en esta temporada 2025 en superar los tres millones en asistencia a sus partidos como local. Así lo dio a conocer la cadena ESPN.

Ambos equipos son seguidos, no tan de cerca, por los Padres de San Diego, Filis de Filadelfia y Mets de Nueva York. El top 10 lo componen los Cochorros de Chicago, Gigantes de San Francisco, Bravos de Atlanta, Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston.

Promedio de Asistencia

El conjunto californiano se encuentran en vías a superar los cuatro millones de visitas. Actualmente, 3.536.468 aficionados han visitado el Dodgers Stadium durante esta temporada, con un promedio de 49.809 fanáticos por juego.

En 71 compromisos en casa, los Dodgers han ingresado 507.096 aficionados más que sus más cercanos perseguidor: los Yankees de Nueva York. El conjunto de la Gran Manzana, han recibido la visita de 3.029.372, lo que equivale a 42.667 fanáticos por encuentro.

El contraste entre ambos equipos es similar a la del año anterior, cuando los californianos ingresaron 3.941.251 aficionados, mientras que los neoyorquinos 3.309.838; una diferencia de 631.413 fanáticos.

En comparación con la temporada 2024, tanto Padres como Filis cambiaron de posición con respecto a esta temporada. Los Mets pasaron del puesto 17 general en la temporada pasada al quinto puesto en la zafra actual.

Los Bravos descendieron del quinto en 2024 al octavo 2025; los Gigantes pasaron del décimo puesto al séptimo; y Boston bajó un escalón con respecto al año anterior.

El final de la tabla lo ocupan los Atléticos por segundo año consecutivo, con un promedio de asistencia de 655.961 aficionados, 9.506 por juego.