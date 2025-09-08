Este jugador venezolano entre los más golpeados de la temporada 2025 en MLB (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En cada temporada de Grandes Ligas, los pelotazos (HBP por sus siglas en inglés) son una constante que afecta tanto el rendimiento como la salud de los jugadores. Algunos peloteros, por su agresividad al pararse cerca del plato o por su rol ofensivo, acumulan más golpes que otros.

En los últimos años, nombres como Willson Contreras, Randy Arozarena y Francisco Lindor han encabezado las listas de jugadores más golpeados en la MLB.

Así va la lista

Este 2025, la fatídica lista de pelotazos es encabezada por el jardinero cubano nacionalizado mexicano de los Marineros de Seattle, Randy Arozanera, quien ha recibido 26 pelotazos; es la segunda campaña de manera consecutiva que es el líder en dicho departamento. La pasada Zafra recibió 22.

Es seguido de cerca por el inicialista de los Azulejos de Toronto, Ty France, con 21 pelotazos durante la campaña. Fue líder de este departamento en la temporada 2023, cuando recibió 34 pelotazos.

El receptor venezolano Willson Contreras ha sido uno de los jugadores más golpeados desde su debut en 2016. Su estilo agresivo y su disposición a cubrir el plato lo han llevado a acumular más de 70 pelotazos en su carrera. Este 2025, el jugador ha sido golpeado en 20 oportunidades.

Otro venezolano en la lista de los peloteros más golpeados durante la campaña 2025, es el antesalista de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, quien ha llegado a primera por vía en 16 oportunidades.

El campocorto boricua de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, ocupa la séptima casilla de los jugadores con más pelotazos este 2025.