Luis Torrens preocupa a los Mets con una terrible noticia (+Video)

Situación delicada la que viven los Mets de Nueva York en estos momentos. En lo que a resultados se refiere, no ha estado fácil el presente del equipo, quienes se encuentran ya siete juegos por debajo de los Phillies de Filadelfia en la lucha por la División Este de la Liga Nacional, y además, solo tienen ventaja de cuatro juegos en el último comodín de la Liga Nacional.

A pesar del presente no tan positivo que vive el equipo, una de las pocas buenas noticias ha sido el gran nivel que ha mostrado el venezolano Luis Torrens, quien ha compartido la receptoría con su compatriota Francisco Álvarez de manera exitosa, para formar un tándem que le ha dado vida en muchas ocasiones al equipo.

Sin embargo, la "crisis" de los Mets no paran, y las malas noticias lamentablemente siguen a la orden del día para el manager venezolano Carlos Mendoza. Este lunes 8 de septiembre, el equipo se ha visto forzado a enviar a Luis Torrens a la lista de lesionados, situación que podría comprometer seriamente las aspiraciones que tienen.

Luis Torrens a la lista de lesionados

Mediante sus redes sociales, los Mets de Nueva York han hecho oficial un movimiento en su roster, en el que envían al careta venezolano Luis Torrens a la lista de lesionados de 10 días, debido a una contusión en su brazo derecho, debido a un golpe que sufrió el pasado sábado 6 de septiembre, mientras intentaba bloquear un lanzamiento.

Debido a esta situación, los metropolitanos han llamado desde su filial de Triple A al catcher novato Hayden Senger, quien ya tiene 30 encuentros de experiencia en las Grandes Ligas durante el presente año con el equipo de Nueva York.

En lo que va de campaña, Luis Torrens batea para .225/.287/.348/.635, con cinco cuadrangulares y 29 impulsadas. Eso sí, en sus últimos 10 juegos había dejado números excepcionales de .333/.375/.700/1.075, con tres batazos de cuatro esquinas y 13 impulsadas. Sin duda, una baja sensible para los Mets.