Leones del Caracas tendría confirmado a una de sus figuras para la LVBP 2025-26

El derecho regresaría con los melenudos para la venidera temporada de la pelota criolla

Por Humberto Mendoza
Martes, 09 de septiembre de 2025 a las 11:21 am
Leones del Caracas tendría confirmado a una de sus figuras para la LVBP 2025-26
Foto: LVBP
Leones del Caracas recibe buenas noticias de cara a la venidera temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los melenudos tendrían confirmando la presencia de Jesús Vargas para la edición 2025-26 de la pelota criolla.

El serpentinero ha destacado como uno de los mejores lanzadores de los capitalinos en las últimos campañas del circuito rentado. Aunque actualmente se encuentra en Taiwán, todo indica que la figura del morrito participará con el equipo apenas culmine su desempeño en tierras asiática, de acuerdo con el periodista Jesús Ponte.

Pese a que ganó el título con los Leones del Caracas en la pasada entrega, Jesús Vargas es recordado por su increíble hazaña de propinar no hit no run en la Serie del Caribe 2025 como refuerzo de Cardenales de Lara. El lanzador venezolano se convirtió en apenas el tercero en conseguirlo y segundo entre criollos después del hito de Ángel Padrón en la torneo de Miami 2024.

Jesús Vargas lanzaría con Leones del Caracas

A pesar de su compromiso en el extranjero, el propio Vargas aseguró su presencia con el equipo capitalino, lo que representa una noticia alentadora para la afición melenuda que espera reforzar su cuerpo de pitcheo con talento probado y en ritmo competitivo.

"Apenas termine aquí (en Taiwán) me tomaré una semana de descanso, por el cambio de horario y me uniré al Caracas", dijo el serpentinero a Jesús Ponte de LVBP En La Jugada.

Su regreso aportará profundidad y liderazgo al staff de lanzadores de los Leones, que buscan ser protagonistas en la próxima campaña. El nativo de Macuto dejó récord de dos victorias y dos reveses, WHIP de 1.28, 25 ponches y una efectividad de 3.83 en 40.0 entradas laboradas.

