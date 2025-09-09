Wander Franco y los detalles del falso arresto en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este 9 de septiembre Wander Franco protagonizó uno de los sucesos más delicados de su vida. La policía irrumpió en su casa para llevárselo, en lo que parecía un arresto. Sin embargo, todo fue una confusión, ya que más adelante se aseguró que fue por el bien del ex jugador.

La Policía Nacional a través de su vocero Diego Pesqueira reconoció que Franco no fue detenido. De hecho, la intervención de los cuerpos de seguridad se dieron únicamente por petición de sus familiares. Estos pidieron asistencia para llevar a Wander a un centro de salud privado en Santo Domingo.

Pesqueira habló sobre lo sucedido con el ex pelotero: "Él (Wander Franco) no está detenido, no fue buscado en esa calidad, sino que se buscó para brindarle una asistencia que pidieron sus propios familiares. En ningún momento se produjo arresto ni acción policial de carácter represivo".

¿Qué revela este episodio sobre la salud mental de Wander Franco?

Este último episodio con la Policía Nacional de República Dominicana es el último de una serie de eventos desafortunados en la vida de Wander Franco. El ex pelotero publicó un video lleno de gritos y tensión, que muestran que claramente no está pasando por un momento de lucidez.

Los últimos años de Franco han sido complicados con procesos judiciales, perdida de estatus en MLB, conflictos familiares, episodios públicos confusos, entre otras cosas. Cada evento suma presión y el episodio reciente es un claro síntoma de una acumulación que no se ha resuelto.

Más allá del deporte, algo para lo que Wander no estará ligado en mucho tiempo, está el lado humano. El ex pelotero no necesita titulares, necesita un cuidado especial que pueda ayudarlo a volver a una situación estable, quizás en ese contexto su familia decidió actuar y ayudarlo.