Apuestas arbitrales desatan escándalo en la liga de Turquía

Un nuevo escándalo ha surgido en el mundo del fútbol, específicamente en la Super Liga Turca. Salió a la luz que 152 árbitros de los 571 silbantes del fútbol en Turquía, suelen realizar apuestas activamente lo que podría tener como consecuencias sanciones, de acuerdo al presidente de la Federación Turca de Fútbol.

Tras esta revuelta, el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), İbrahim Hacıosmanoğlu, causó un impacto en el deporte nacional al revelar que 371 de los 571 árbitros activos en las ligas profesionales del país poseen cuentas de apuestas, además señaló que 152 de ellos habrían apostado concurridamente, siendo apostadores activos.

Según reveló Hacıosmanoğlu, los involucrados serían siete árbitros de primer nivel, 15 asistentes de primer nivel, 36 árbitros de categoría inferior y 94 asistentes, quienes habrían realizado más de 10.000 apuestas.

Detalló también que, 42 árbitros hicieron más de 1.000 apuestas, incluso uno de ellos sobrepasó las 18.000 apuestas individuales. Ante este hecho, el presidente confirmó que todos los implicados deberán presentarse próximamente a la Junta Disciplinaria del Fútbol Profesional (PFDK), donde se evaluarán las sanciones pertinentes.

“Nuestra Junta Disciplinaria iniciará los procedimientos necesarios a partir de hoy y remitirá el caso en un breve plazo. Según la Ley Nº 6222, el periodo de prescripción es de cinco años, el mismo que contemplan nuestras instrucciones. Estas cifras corresponden a ese periodo”, declaró Hacıosmanoğlu.

UEFA estará presente

Fuentes de la Federación, han confirmado que la UEFA ha abierto una investigación en torno a este caso, con el objetivo de determinar si entre los implicados se encuentran árbitros con distintivo FIFA.

El artículo 57 de la Directiva Disciplinaria de la TFF establece que, los árbitros que participen en apuestas o juegos de azar podrían ser sancionados con una prohibición o inhabilitación de entre tres meses y un año.

Entretanto, la Fiscalía General de Estambul informó que ya hay una investigación penal en curso sobre algunos de los colegiados implicados.