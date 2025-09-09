Jarren Durán logra hito importante en su joven carrera en Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero mexicano de los Medias Rojas de Boston, Jarren Durán, alcanzó este lunes las cinco centenas (500) de imparables en su carrera, en el encuentro ante los Atléticos. Compromiso que se disputó en el Sutter Health Park, casa del conjunto de California, ante 10.079 aficionados.

El batazo de Jarren Durán

En la parte alta de la segunda entrada, Durán llegó al plato para consumir su segundo turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho cubano Luis Morales. Para ese momento, el compromiso se encontraba dos (2) carreras por cero (0) a favor de los visitantes.

Con dos outs en la pizarra, corredores en las almohadillas y en cuenta de tres malas una buena, Morales tiró una recta de 96 millas por hora en la zona externa del homeplate, lanzamiento que Jarren Durán no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota en línea a los predios del jardín izquierdo.

Sus números

Jarren Durán se encuentra en su quinta campaña en Las Mayores, todas con el conjunto de Boston; Tiene promedio de por vida de .268 con 501 imparables, 48 jonrones y 220 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .259/.334/.443 (Avg/Obp/Slg); en 557 apariciones al bate, el jardinero ha conectado 144 imparables, 14 cuadrangulares, anotado 78 e impulsado 78. Ha recibido 55 boletos y se ha ponchado en 151 ocasiones.