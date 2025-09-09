MLB

MLB: Estos serán los juegos para la jornada del 9 de septiembre

La temporada 2025 de Grandes Ligas entró  en su etapa clave para definir a los clasificados para los Playoffs

Por Alejandro Jesús Fernández
Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 11:58 pm
MLB: Estos serán los juegos para la jornada del 9 de septiembre
Foto: MLB
Cada jornada es un día menos para que finalice la temporada 2025 de MLB, la cual todavía tiene mucho que decidir, sobre todo en lo que refiere a los equipos que estarán en la "Fiesta de Octubre".

Los encuentros que se desarrollarán este 9 de septiembre tendrán una importancia significativa, sobre todo en la continuación de la serie que medirá a Mets de Nueva York contra Phillies de Philadelphia. Al igual que Yankees de Nueva York, que buscará acercarse a la cima del Este, midiéndose a un gran equipo como Tigres de Detroit.

Juegos pautados para el 9 de septiembre en MLB

6:35 PM: Piratas de Pittsburgh vs Orioles de Baltimore
6:40 PM: Reales de Kansas City vs Guardianes de Cleveland
6:40 PM: Nacionales de Washington vs Marlins de Miami
6:45 PM: Mets de Nueva York vs Phillies de Philadelphia
7:05 PM: Tigres de Detroit vs Yankees de Nueva York
7:07 PM: Astros de Houston vs Azulejos de Toronto
7:15 PM: Cachorros de Chicago vs Bravos de Atlanta
7:40 PM: Rays de Tampa Bay vs Medias Blancas de Chicago
8:05 PM: Cerveceros de Milwaukee vs Rangers de Texas
9:38 PM: Mellizos de Minnesota vs Angelinos de Los Angeles 
9:40 PM: Rojos de Cincinnati vs Padres de San Diego
9:40 PM: Cardenales de San Luis vs Marineros de Seattle
9:45 PM: Cascabeles de Arizona vs Gigantes de San Francisco
10:05 PM: Medias Rojas de Boston vs Atléticos de Oakland
10:10 PM: Rockies de Colorado vs Doddgers de Los Angeles 

Martes 09 de Septiembre de 2025
MLB