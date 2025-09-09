¿Tienes este modelo? Ford llama a revisión en Estados Unidos a más de 1 millón de vehículos

Suscríbete a nuestros canales

Por: AP

Ford está retirando del mercado casi 1,5 millones de vehículos en Estados Unidos porque la cámara retrovisora puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa, lo que puede reducir o distorsionar la vista del conductor de lo que hay detrás del automóvil y aumentar el riesgo de un accidente.

El retiro incluye ciertos vehículos Ford de los años modelo 2015 a 2019 de los modelos Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras anunció el lunes en su informe de retiro de seguridad que Ford tiene conocimiento de 18 accidentes y ninguna lesión relacionada con el problema de la cámara.

La agencia indicó que los propietarios de los vehículos serán notificados por correo y se les instruirá para que lleven sus vehículos a un concesionario Ford o Lincoln para que la cámara sea inspeccionada y reemplazada, si es necesario. No habrá ningún cargo por el servicio.