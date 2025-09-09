Estados Unidos: Precios de la gasolina en Florida registran un leve aumento (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los residentes de Florida se enfrentan a un ajuste en el costo de la gasolina, que subió tres centavos en la última semana. Según datos de la AAA, el promedio se situó en 3,10 dólares por galón, un monto que, si bien es superior al registrado recientemente, continúa siendo menor en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La AAA explicó que este incremento está relacionado con elementos propios de la temporada. Durante los primeros meses del otoño, las refinerías suelen entrar en mantenimiento, lo que reduce temporalmente la producción, además, la presencia de huracanes en el Atlántico sigue siendo un factor de riesgo que puede limitar la distribución de combustible en la región.

Mark Jenkins, vocero de AAA, señaló que en la segunda mitad del año los precios generalmente descienden, aunque este patrón puede verse alterado por la volatilidad. Aun así, la menor demanda tras la temporada alta de viajes de verano podría servir de contrapeso a estos incrementos y dar estabilidad en las próximas semanas.

El comportamiento del mercado petrolero también influye en los precios de la gasolina. El barril de crudo cerró en 61,87 dólares, lo que supone una baja del 3% frente a la semana anterior, dicha disminución podría ayudar a frenar futuros incrementos en el precio del combustible, siempre que no se presenten interrupciones en la cadena de suministro.

Precios según las regiones de Florida

Los costos de la gasolina no son uniformes en todo el estado.

Más caros: West Palm Beach-Boca Ratón (3,25 dólares), Gainesville (3,18) y Naples (3,15).

Más bajos: Panama City (2,89), Crestview-Fort Walton Beach (2,91) y Pensacola (2,93).