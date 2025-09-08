Servicios

¡Atención! Ordenan retirar estos huevos de los puntos de venta por esta razón

Las autoridades exhortaron a los consumidores a desechar el producto o devolverlo a los puntos de venta para solicitar el reembolso del monto total 

Por Meridiano

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 07:09 pm
¡Atención! Ordenan retirar estos huevos de los puntos de venta por esta razón
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de huevos de gallina comercializados diversos puntos de venta, debido a una contaminación con Salmonella. Las personas contaminadas pueden experimentar diversos síntomas que incluyen: vómitos, diarrea, náuseas, dolores abdominales y fiebre.

NOTAS RELACIONADAS

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo identificar el producto afectado?

A continuación, te proporcionamos las características del producto afectado:

  • Nombre: Large Brown Cage Free Sunshine Yolks, de Country Eggs, LLC

  • Marcas comercializadas: Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets

  • Lotes: No. CA 7695

  • Fecha de venta y vencimiento: Del 1 de julio de 2025 al 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, las autoridades alertan a las personas a evitar su consumo porque podría causar   infecciones graves que pueden ser mortales, principalmente en niños, niñas, adolescentes y otros con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué puedo hacer si compré el producto?

La FDA exhorta a los consumidores a devolver el producto a los puntos de venta y solicitar un reembolso del monto total. En caso de poseerlo en el hogar puede desecharlo y así prevenir enfermedades graves o mortales. 

Para contactar a la compañía puede comunicarse al siguiente número telefónico: (800) 722-3447, de lunes a viernes, en un horario comprendido 8 a.m. a 5 p.m. También, pueden escribir directamente al email: [email protected]

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras HINAVA NFL
Lunes 08 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios