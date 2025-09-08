¡Atención! Ordenan retirar estos huevos de los puntos de venta por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de huevos de gallina comercializados diversos puntos de venta, debido a una contaminación con Salmonella. Las personas contaminadas pueden experimentar diversos síntomas que incluyen: vómitos, diarrea, náuseas, dolores abdominales y fiebre.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo identificar el producto afectado?

A continuación, te proporcionamos las características del producto afectado:

Nombre: Large Brown Cage Free Sunshine Yolks, de Country Eggs, LLC

Marcas comercializadas: Nagatoshi Produce, Misuho y Nijiya Markets

Lotes: No. CA 7695

Fecha de venta y vencimiento: Del 1 de julio de 2025 al 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, las autoridades alertan a las personas a evitar su consumo porque podría causar infecciones graves que pueden ser mortales, principalmente en niños, niñas, adolescentes y otros con sistemas inmunológicos debilitados.

¿Qué puedo hacer si compré el producto?

La FDA exhorta a los consumidores a devolver el producto a los puntos de venta y solicitar un reembolso del monto total. En caso de poseerlo en el hogar puede desecharlo y así prevenir enfermedades graves o mortales.

Para contactar a la compañía puede comunicarse al siguiente número telefónico: (800) 722-3447, de lunes a viernes, en un horario comprendido 8 a.m. a 5 p.m. También, pueden escribir directamente al email: [email protected]