FDA aprueba el uso de un medicamento para perder peso en el tratamiento de enfermedades hepáticas

Recientemente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el uso de un fármaco para adelgazar en el tratamiento de enfermedades hepáticas, como MASH y fibrosis. Se trata de Wegovy, un medicamento inyectable para adultos con obesidad o problemas de peso.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles fueron los hallazgos?

The New York Times reseñó que varios ensayos médicos demostraron resultados favorables. En este sentido, el 63% de los voluntarios a quienes se le administró Wegovy experimentaron una reducción de grasa e inflamación en el hígado.

El tratamiento actual contempla una dosis semanal en adultos con fibrosis hepática de moderada a avanzada. De igual modo, los pacientes deben complementar con una dieta saludable y ejercicios, bajo la supervisión médica.

Foto: Referencial / Cortesía

Wegovy es el nombre comercial del fármaco, viene en 5 presentaciones disponibles desde 0.25 mg hasta 2.4 mg y cada una tiene una pluma de color diferente. Su principio activo, la semaglutida, imita la función de una hormona natural del cuerpo para aumentar la producción de la insulina, reducir los niveles de azúcar en sangre, disminuir el apetito y prolongar la sensación de saciedad.

Otros beneficios

Hasta el momento, se ha demostrado su eficacia para reducir los riesgos de eventos cardiovasculares, tales como: los infartos de miocardio. El descubrimiento representa un avance en materia de salud, permitiéndole a los pacientes acceder a tratamientos que pueden mitigar los estragos de diferentes enfermedades, reduciendo su progreso y mejorando su calidad de vida.

Anteriormente, las personas con MASH, una enfermedad hepática grave caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado; eran abordados con cambios en el estilo de vida, incluyendo alimentación y rutina de ejercicio. Ahora, los beneficios del fármaco incorporan nuevas alternativas y opciones, para reducir el impacto de estos padecimientos.

Efectos secundarios

La FDA aprobó en el año 2021 el uso de Wegovy para bajar de peso. Posteriormente, surgió el auge de otros medicamentos con el mismo uso, entre estos: Ozempic. Sin embargo, el uso indiscriminado propició una alerta para las autoridades sanitarias, quienes difundieron los efectos secundarios de los fármacos para concientizar a la población a nivel mundial.

La Unión Europea y la FDA revelaron las contraindicaciones de Wegovy, principalmente durante los primeros meses de uso. Los pacientes pueden tener síntomas, como: mareos, dolor de cabeza, diarrea, vómitos y cansancio. Otros menos frecuentes pueden ser: reflujo gástrico, gastritis y cálculos biliares.