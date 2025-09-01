Querida actriz de Hollywood llegó al altar con su novia ¡Vivan las esposas!

Suscríbete a nuestros canales

¡Enhorabuena! Chloë Grace Moretz y Kate Harrison oficialmente se han casado luego de 7 años de relación. La noticia llegó este 1 de septiembre, sin embargo, la boda se celebró durante el fin de semana con presencia de la revista Vogue que documentó cada detalle.

A inicios de año, la actriz compartió la grata noticia en una publicación de Instagram, siendo una de las pocas veces que presume de su amorío con la modelo. Feliz por el “sí” publicó imágenes de ambos anillos de compromiso que se habían entregado.

Una boda de ensueño

Vogue reveló los detalles que enmarcaron la ceremonia de la pareja, comenzando porque la ceremonia no se limitó a los protocolos clásicos de un enlace matrimonial.

Los invitados pudieron disfrutar de varias actividades como pesca, paseos a caballo, juegos de póker e incluso una jornada de baile en línea.

Chloë Grace Moretz y Kate Harrison usaron creaciones de Louis Vuitton, siendo el vestido de la actriz que más resaltó por ser de un tono azul, mientras que la otra novia se fue por lo clásico con uno blanco.

La más famosa agradeció a la casa de moda por ser parte de su día más especial y confeccionar sus vestidos de boda, y posterior cambio que tuvieron durante la fiesta de celebración.

Ruptura con Brookyln Beckham

Desde 2014 al 2017, Chloë Grace Moretz estuvo saliendo con el hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brookyln, sin embargo, su separación fue escandalosa por la atención de la prensa con su relación.

"Pasé un año difícil y no voy a esconderlo", declaró Moretz a la revista “Stellar Magazine” en diciembre de 2017, refiriéndose a su ruptura y al impacto mediático en su vida personal. "Tuve que lidiar con este nuevo nivel de fama mientras crecía, salía de una relación y todo era muy público", agregó.