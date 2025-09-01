Mets cierran agosto con par de récords pero con marca negativa

Los Mets de New York terminaron el mes de agosto con estadísticas interesantes esta temporada en las Grandes Ligas. A pesar de una ofensiva que rompió récords de franquicia, el equipo se tambaleó con un récord negativo de 11-17.
NOTAS RELACIONADAS
El desempeño al bate fue, sin lugar a dudas, extraordinario. La alineación de los Mets, conocida por su potencial, explotó en agosto, estableciendo nuevas marcas para el equipo en un solo mes:
- 177 carreras anotadas, superando el récord anterior de la franquicia.
- 53 jonrones, una cifra que pulverizó la marca histórica del equipo.
- .285 de promedio de bateo colectivo .866 de OPS reflejo buen un poder y consistencia.
Récord negativo
Sin embargo, a pesar de este espectáculo ofensivo, la marca del equipo quedó en 11 victorias y 17 derrotas. Ahora, la mirada y el analices tendrá que estar en el bullpen.