Mets cierran agosto con par de récords pero con marca negativa

La alineación de los Mets explotó en agosto, estableciendo nuevas marcas para el equipo

Por Oriana Garcia
Lunes, 01 de septiembre de 2025 a las 01:15 pm
Mets cierran agosto con par de récords pero con marca negativa
Foto cortesía
Los Mets de New York terminaron el mes de agosto con estadísticas interesantes esta temporada en las Grandes Ligas. A pesar de una ofensiva que rompió récords de franquicia, el equipo se tambaleó con un récord negativo de 11-17.

El desempeño al bate fue, sin lugar a dudas, extraordinario. La alineación de los Mets, conocida por su potencial, explotó en agosto, estableciendo nuevas marcas para el equipo en un solo mes:

  •  177 carreras anotadas, superando el récord anterior de la franquicia.
  •  53 jonrones, una cifra que pulverizó la marca histórica del equipo.
  • .285 de promedio de bateo colectivo .866 de OPS reflejo buen un poder y consistencia.

Récord negativo 

Sin embargo, a pesar de este espectáculo ofensivo, la marca del equipo quedó en 11 victorias y 17 derrotas. Ahora, la mirada y el analices tendrá que estar en el bullpen. 

