STL 5
CIN 5
B: 0
S: 0
O: 2
TB 3
WSH 1
B: 2
S: 1
O: 2
ATL 1
PHI 2
B: 1
S: 0
O: 2
MIL 7
TOR 0
B: 2
S: 2
O: 2
PIT 3
BOS 2
B: 1
S: 1
O: 3
SEA 4
CLE 2
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 4
NYM 12
B: 0
S: 2
O: 0
NYY 5
CWS 0
B: 2
S: 3
O: 3
LAA 0
HOU 0
B: 1
S: 0
O: 2
DET 2
KC 3
B: 4
S: 2
O: 2
SD 2
MIN 1
B: 1
S: 2
O: 2
CHC 2
COL 0
B: 3
S: 2
O: 3
TEX 0
ATH 0
AZ 0
LAD 0
BAL 0
SF 0

MIA
63-71 (.470)
4
Baja 5th 0 out
12

NYM
72-62 (.537)
Francisco Lindor

AL BATE

Francisco Lindor (SS)
2 - 1
Valente Bellozo

LANZA

Valente Bellozo
2.1 IP, 0 CL, 3 K, 37 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Foul
Four-Seam Fastball 91.7 MPH.
Rotación:0RPM
2
Strike tirándole
Changeup 81.3 MPH.
Rotación:1.917RPM
1
Strike cantado
Curveball 72.8 MPH.
Rotación:2.837RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 4 - - - - 4 6 0
5 7 0 0 - - - - 12 10 2
Entradas MIA NYM
Juan Soto batea jonrón (33) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Francisco Lindor anota. 0 2
Brandon Nimmo batea jonrón (21) con elevado por el jardín derecho. Pete Alonso anota Mark Vientos anota. 0 5
Pete Alonso batea jonrón (31) con elevado por el jardín derecho. Juan Soto anota. 0 7
Starling Marte pega sencillo con línea a jardinero central Jakob Marsee. Mark Vientos anota Brandon Nimmo a 3ra. 0 8
Tyrone Taylor pega doble (16) con rodado fuerte a jardinero izquierdo Troy Johnston. Brandon Nimmo anota Starling Marte anota Brett Baty a 3ra. 0 10
Francisco Lindor pega doble (28) con línea a jardinero izquierdo Troy Johnston. Brett Baty anota Tyrone Taylor anota Luis Torrens a 3ra. 0 12
Eric Wagaman pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Troy Johnston anota. 1 12
Otto Lopez pega sencillo con línea a jardinero central Tyrone Taylor. Xavier Edwards anota Jakob Marsee anota. 4 12
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
X. Edwards 2B 3-1 1 0 0 .286
J. Marsee CF 3-0 1 0 0 .347
A. Ramírez DH 3-0 0 0 0 .227
O. Lopez SS 3-2 0 0 2 .242
L. Hicks C 3-0 0 0 0 .260
C. Norby 3B 2-0 0 0 0 .239
T. Johnston LF 2-1 1 0 0 .291
E. Wagaman 1B 2-2 1 0 1 .235
J. Wiemer RF 2-0 0 0 0 .167




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Eury Pérez 0.2 5 3 0 39-21 4.04
Tyler Zuber 1.0 7 5 1 39-22 11.25
Valente Bellozo 2.1 0 2 3 37-28 3.89
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 2-1 1 0 2 .269
J. Soto RF 3-2 2 1 2 .251
P. Alonso 1B 3-3 2 1 2 .271
M. Vientos 3B 2-1 2 0 0 .245
B. Nimmo LF 2-1 2 1 3 .259
S. Marte DH 3-1 1 0 1 .283
B. Baty 2B 2-0 1 0 0 .247
T. Taylor CF 3-1 1 0 2 .216
L. Torrens C 2-0 0 0 0 .216




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jonah Tong 5.0 1 6 6 97-63 1.80

Miami
NY Mets
6 H 10
0 HR 3
7 TB 21
4 DEB 3

Miami
NY Mets
4 K 6
71 ST 63
10 H 6
5 BB 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 77 57 .575 - W1
Mets 72 62 .537 5.0 L1
Marlins 63 71 .470 14.0 W1
Braves 61 73 .455 16.0 L1
Nationals 53 80 .398 23.5 L5
Probabilidad de ganar
99.5 %
5 parte baja
(B:0 S:2 O:0)

Miami 4 - 12 NY Mets
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Cloudy, 74 ºF
Capacidad: 42.136
Árbitros:
Home Plate: Andy Fletcher
1era base: Malachi Moore
2da base: Austin Jones
3era base: Jansen Visconti
