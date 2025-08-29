|1
|Entradas
|MIA
|NYM
|1º
|Juan Soto batea jonrón (33) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Francisco Lindor anota.
|0
|2
|1º
|Brandon Nimmo batea jonrón (21) con elevado por el jardín derecho. Pete Alonso anota Mark Vientos anota.
|0
|5
|2º
|Pete Alonso batea jonrón (31) con elevado por el jardín derecho. Juan Soto anota.
|0
|7
|2º
|Starling Marte pega sencillo con línea a jardinero central Jakob Marsee. Mark Vientos anota Brandon Nimmo a 3ra.
|0
|8
|2º
|Tyrone Taylor pega doble (16) con rodado fuerte a jardinero izquierdo Troy Johnston. Brandon Nimmo anota Starling Marte anota Brett Baty a 3ra.
|0
|10
|2º
|Francisco Lindor pega doble (28) con línea a jardinero izquierdo Troy Johnston. Brett Baty anota Tyrone Taylor anota Luis Torrens a 3ra.
|0
|12
|5º
|Eric Wagaman pega sencillo con rodado fuerte a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Troy Johnston anota.
|1
|12
|5º
|Otto Lopez pega sencillo con línea a jardinero central Tyrone Taylor. Xavier Edwards anota Jakob Marsee anota.
|4
|12
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|X. Edwards 2B
|3-1
|1
|0
|0
|.286
|J. Marsee CF
|3-0
|1
|0
|0
|.347
|A. Ramírez DH
|3-0
|0
|0
|0
|.227
|O. Lopez SS
|3-2
|0
|0
|2
|.242
|L. Hicks C
|3-0
|0
|0
|0
|.260
|C. Norby 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.239
|T. Johnston LF
|2-1
|1
|0
|0
|.291
|E. Wagaman 1B
|2-2
|1
|0
|1
|.235
|J. Wiemer RF
|2-0
|0
|0
|0
|.167
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Eury Pérez
|0.2
|5
|3
|0
|39-21
|4.04
|Tyler Zuber
|1.0
|7
|5
|1
|39-22
|11.25
|Valente Bellozo
|2.1
|0
|2
|3
|37-28
|3.89
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|2-1
|1
|0
|2
|.269
|J. Soto RF
|3-2
|2
|1
|2
|.251
|P. Alonso 1B
|3-3
|2
|1
|2
|.271
|M. Vientos 3B
|2-1
|2
|0
|0
|.245
|B. Nimmo LF
|2-1
|2
|1
|3
|.259
|S. Marte DH
|3-1
|1
|0
|1
|.283
|B. Baty 2B
|2-0
|1
|0
|0
|.247
|T. Taylor CF
|3-1
|1
|0
|2
|.216
|L. Torrens C
|2-0
|0
|0
|0
|.216
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jonah Tong
|5.0
|1
|6
|6
|97-63
|1.80
|
Miami
|
NY Mets
|6
|H
|10
|0
|HR
|3
|7
|TB
|21
|4
|DEB
|3
|
Miami
|
NY Mets
|4
|K
|6
|71
|ST
|63
|10
|H
|6
|5
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Marlins
|0
|0
|0
|0
|4
|-
|-
|-
|-
|4
|6
|0
|Mets
|5
|7
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|12
|10
|2
Ver más