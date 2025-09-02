Emblemática actriz revela los intentos de su madre en acabar con su vida cuando era una bebé

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria actriz Kim Novak, de 92 años, ha conmovido al mundo del cine al revelar dolorosos secretos de su infancia en el documental "Kim Novak’s Vertigo", presentado en el Festival de Cine de Venecia.

Luego de triunfar en la época dorada de Hollywood confesó los intentos de su propia madre por acabar con su vida. Según Novak, su madre, en medio de una profunda depresión y dificultades económicas, intentó abortarla con agujas de tejer.

"Intentó abortarme con agujas de tejer. Pero no pudo hacerlo y nací", confesó. Además, cuando era apenas una bebé intentó asfixiarla con una almohada, un hecho que la marcó de por vida.

"Recuerdo luchar para respirar, para seguir viva, y gané. Me mantuve viva. Lo logré", enfatizó.

Una relación reconciliadora

A pesar de los momentos traumáticos con su madre, no todo fue malo. Novak recordó cómo su madre, a pesar de sus problemas, era una mujer segura y alegre, que le enseñó a ser "la capitana de mi propio barco", al mostrarla sobre el espejo dándole seguridad en sí misma, siendo parte de un ejercicio.

En cuanto a su padre, un hombre estricto y con carácter, vio en él expresiones de cariño ocultas en pequeños gestos.

“A veces he dado la impresión equivocada sobre mi papá, porque todo esto era un consejo cariñoso y amoroso, y tiene sentido. Para mí eso demuestra que me amaba”, admitió.