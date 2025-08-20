Farándula

Actriz de Hollywood se declara “pansexual” y celebra su libertad

Lejos de tomarse esta confesión a la ligera, la estrella fue contundente al asegurar que ya no siente la necesidad de “entretener a los hombres”

Por Bárbara Chirino
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 01:19 pm
Elenco de “Uncut Gems” / Cortesía
En una entrevista sincera y sin filtros para la revista Allure, la actriz de HollywoodJulia Fox, famosa por su papel en “Uncut Gems”, hizo una revelación que sacudió los titulares.

Quien fue la amante de Adam Sandlers en la mencionada película, se identificó como “pansexual”, lo que significa que podría sentirse atraída por personas de cualquier género, enterrando de esta manera todas las especulaciones sobre su orientación sexual.

Julia habla de su experiencia como "pansexual"

Lejos de tomarse esta confesión a la ligera, Fox fue contundente al asegurar que ya no siente la necesidad de “entretener a los hombres”.

Aunque en el pasado llegó a depender incluso de cirugías estéticas como una forma de sobrevivir, hoy su enfoque está en ser una buena madre, proveer, y materializar sus propios sueños. Cuando la revista le preguntó si extrañaba salir con hombres, respondió sin rodeos: “No, para nada”.

Su decisión no se asienta sobre prejuicios hacia nadie, sino en una profunda transformación personal: “Si fuera solo por lo físico, el cuerpo femenino me atrae más. A los hombres no me atraen en absoluto (físicamente), pero puedo sentirme atraída por su mente”, aseguró.

De este modo, añadió que, es una “persona de vibraciones”, lo que da a entender que sería capaz de enamorarse de alguien solo por su forma de ser.

El sinceramiento de Julia

La italiana de 35 años también reflexionó sobre por qué le fue difícil reconocer su orientación antes: “Creo que a las mujeres nos cuesta más darnos cuenta de que somos queer porque estamos tan programadas para actuar para los hombres”, dijo.

Además, recordó amistades que hoy identifica como relaciones ocultas impulsadas por la necesidad de protección masculina. Lejos de sentirse presionada por la sociedad, la actriz de otras producciones como “Puppet” y “Presence” vive una etapa marcada por la libertad.

Miércoles 20 de Agosto de 2025
