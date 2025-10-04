Barcelona anuncia la baja de esta figura para el duelo ante Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona de baloncesto ha emitido un comunicado médico informando sobre la indisponibilidad de su base titular, Nicolás Laprovittola, para el próximo compromiso liguero. El jugador argentino no podrá formar parte de la plantilla que se enfrentará mañana domingo, 5 de octubre, al Valencia Basket, en un encuentro crucial de la Liga Endesa.

Diagnóstico y Periodo de Ausencia

La baja de Laprovittola se produce a causa de unas molestias físicas localizadas en el muslo izquierdo, detectadas tras las últimas sesiones de entrenamiento. El cuerpo médico del club ha realizado las evaluaciones pertinentes para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Según la información proporcionada por los servicios médicos del club, Laprovittola deberá someterse a un periodo de descanso y rehabilitación. El tiempo estimado de recuperación para el base argentino se sitúa en tres (3) semanas aproximadamente.

Una baja dura para el Barcelona

"Tras las pruebas realizadas, se confirma que el jugador padece unas molestias en el muslo izquierdo que lo obligan a detener la actividad competitiva," detalla el comunicado interno. "El tiempo de baja se establece provisionalmente en tres semanas, sujeto a la evolución clínica diaria del jugador."

Esta lesión obligará al entrenador del equipo blaugrana a reajustar la rotación del equipo, especialmente en la posición de base, donde Laprovittola ha sido una pieza fundamental en el esquema ofensivo del conjunto blaugrana.