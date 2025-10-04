Doble triunfo para el Unicaja: el éxito en el inicio de Liga y una paternidad histórica

Suscríbete a nuestros canales

El Unicaja de Málaga ha comenzado la temporada de Liga ACB con el pie derecho, y lo ha hecho manteniendo una de las rachas más sólidas y consistentes del baloncesto español: la paternidad total sobre el Bilbao Basket.

El equipo malagueño ha logrado extender su espectacular racha de victorias consecutivas sobre el equipo vasco, confirmando que este enfrentamiento se ha convertido en uno de los duelos más desequilibrados del panorama liguero.

La racha inquebrantable: diez victorias al hilo

La victoria reciente del Unicaja no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia histórica que ha roto cualquier equilibrio entre ambos clubes. Según los registros de enfrentamientos directos, el Unicaja encadena actualmente diez triunfos consecutivos frente al Bilbao Basket.

Esta racha, que se extiende por varias temporadas, subraya el dominio táctico y de roster que el equipo andaluz ha impuesto sobre los hombres de negro. Si bien la Liga ACB se caracteriza por su competitividad, la consistencia del Unicaja en este cruce particular lo coloca en una posición de clara superioridad psicológica.

Un inicio de liga prometedor

El comienzo con buen pie del Unicaja va más allá de su dominio sobre el Bilbao. El equipo ha demostrado ser uno de los candidatos fuertes en este inicio de competición, exhibiendo un balance sólido en sus primeros encuentros. La sensación general es que el Unicaja ha construido un equipo con:

-Profundidad de banquillo: Clave para mantener la intensidad a lo largo de una temporada exigente.

-Defensa consistente: Factor decisivo en las series de partidos, donde la defensa es la estadística más estable.

-Eficiencia en el ataque: Utilizando un juego coral que no depende de una sola estrella, haciendo difícil para el rival enfocarse en anular un solo jugador.