Influencer Valentina Gilabert comparte foto del brutal ataque que sufrió

En febrero de este año, la influencer Valentina Gilabert fue apuñaleada por Marianne Gonzaga, actual pareja de su exnovio con quien tuvo un altercado.

Luego de ser atacada con un arma blanca, la joven fue hospitalizada e ingresada a terapia intensiva por un largo tiempo. Por otro lado, Gonzaga fue directo a la cárcel por varios meses, hasta que hace unas semanas recibió el perdón de Valentina.

Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga / Cortesía

Evidencia del ataque

Valentina Gilabert mostró las heridas en todo su cuerpo producto del brutal ataque, a través de sus historias de Instagram, con un mensaje sobre cómo avanza el procedimiento judicial con los atacantes.

“Ya resolvimos el primer juicio de una de las tres personas que me atacaron. Mañana comienza el juicio de la otra menor acusada de cómplice. Deséenme suerte muchas gracias”, informó.

La imagen de la influencer sobre una camilla mientras era trasladada en ambulancia hacia el hospital y recibía oxigeno causó conmoción al ver su cuerpo descompuesto y señales evidentes de haber sufrido una agresión.

Críticas por el perdonazo

Aunque la creadora de contenido ya se encuentra estable y de regreso a su vida cotidiana, varios usuarios cuestionaron su decisión de perdonar a Marianne Gonzaga, quien salió libre de la cárcel.

Hasta se desconoce qué motivó a Valentina perdonar a su atacante principal, sin embargo, destacó que todos merecen una segunda oportunidad.