Las piezas que ha perdido República Dominicana para el Clásico Mundial 2026

Recientemente un reporte del periodista dominicano, Wilber Sánchez, destacaba el enorme talento que exiben los relevistas de la República Dominicana en Grandes Ligas.

Dicho aspecto es positivo para la novena de este país, de cara al Clásico Mundial de Béisbol de 2026. Sin embargo, par de lesiones y molestias ha reducido esa lista de candidatos en el cuerpo de lanzadores.

¿Quiénes podrían perderse esta competición?

Dentro de los nombres cuyas ausencias son casi seguras a principios del próximo año, destacan los experimentados Emmanuel Clase (Guardianes de Cleveland), considerado como uno de los mejores cerradores de los últimos años; Félix Bautista (Orioles de Baltimore); Randy Rodríguez (Gigantes de San Francisco) y Justin Martínez (Cascabeles de Arizona).

Cabe destacar que, estas ausencias se darán por los siguientes motivos:

*Emmanuel Clase: Suspendido indefinidamente por investigación. Aparente violación del reglamento disciplinario de apuestas y amaño de partidos.

*Félix Bautista: Cirugía en su hombro derecho. 12 meses de baja aproximadamente.

*Randy Rodríguez: Molestias en su codo derecho. Lista de lesionados.

*Justin Martínez: Se someterá a cirugía de Tommy John. 12 o 13 meses de baja, según el manager de Arizona, Torey Lovullo.

Aún así, cerradores de la talla de Carlos Estévez (líder en salvamentos de MLB actualmente con 36) y relevistas como Jhoan Durán, Bryan Abreu, Abner Uribe, Ronny Henríquez, esperan participar representando a su país.