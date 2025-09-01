¡Fifth Harmony regresó! Así fue su presentación sin Camila Cabello (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de agosto de 2025, en pleno concierto de los Jonas Brothers en el Dos Equis Pavilion de Dallas, las vocalistas de Fifth Harmony: Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui; subieron al escenario como por arte de magia.

Fue la primera aparición conjunta del grupo femenino desde que anunciaron una pausa indefinida en 2018. Imágenes oficiales y videos compartidos en redes elevaron la emoción a niveles estratosféricos.

“¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? Gracias @jonasbrothers por recibirnos. Fue increíble estar de vuelta”, escribió la banda en su perfil de Instagram.

Fifth Harmony: "Worth It" y "Work From Home" triunfaron

Con coreografía ensayada, humo envolvente y atuendos negros coordinados, interpretaron sin descanso sus himnos “Worth It” y “Work From Home”, encendiendo la nostalgia de miles de fans en el estadio.

El momento fue capturado también por los Jonas Brothers, quienes los abrazaron en el escenario, sellando el regreso con broche de oro. “Un honor tener a nuestras amigas @Fifth Harmony en el escenario esta noche en Dallas”, fue el mensaje compartido por Nick, Joe y Kevin Jonas.

¿Dónde está Camila? Su ausencia marcó el evento

No todos los fans estuvieron de acuerdo con el reencuentro. La ausencia de Camila Cabello, quien dejó el grupo en 2016 para seguir una prometedora carrera como solista, fue inevitablemente el foco de los comentarios.

Aquella misma noche, Cabello actuaba en un concierto en Sídney, lo que explicó su falta de presencia en el escenario en Dallas.

La revolución digital

Horas antes de la irrupción sorpresa, algo ya se estaba cocinando en redes. La cuenta oficial de Fifth Harmony en X (antes Twitter), dormida desde 2018, volvió con un críptico “#FifthHarmonyFollowSpree”, prendiendo alertas entre fans y medios.

Al mismo tiempo, su sitio web se renovó con un nuevo logo, merchandising exclusivo y hasta la apertura de una comunidad en Weverse, evocando todos los síntomas de una estrategia de regreso preparada y calculada.

Este reencuentro no parece ser solo un cameo nostálgico. Desde mayo de 2025, se rumoreaba sobre la posibilidad de un documental y una gira de regreso en 2026. En ese contexto, se especula que Will Bracey, esposo de Ally Brooke, esté ligado a la gestión del retorno.

Las señales (desde el nuevo logo y mensaje de redes sociales hasta el silencio sobre planes concretos) apuntan a un movimiento calculado para resucitar el legado del grupo.