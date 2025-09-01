¿Quién es el atleta mejor pagado en el mundo?

Suscríbete a nuestros canales

Sus talentos y presentaciones inolvidable los posiciona entre los atletas mejores pagados en la actualidad. Pese a su veteranía, deportista como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y LeBron James se encuentran en la élite y entre los más ganadores económicamente.

El fútbol y baloncesto predominan entre las disciplinas más millonarias entre sus atletas. El balompié cuenta con tres futbolistas (Ronaldo, Messi y Karim Benzema), mientras que en los tabloncillos destacan nombres como el de LeBron, Stephen Curry y Kevin Durant.

Pero si hablamos entre los jugadores, Cristiano Ronaldo se lleva los máximos honores como el mejor pagado en la actualidad de lo deportes. El portugués lidera la lista de Forbes con unos ingresos estimados de 275 millones de dólares en los últimos doce meses. De ese total, aproximadamente 225 millones proceden de su salario en el Al Nassr, mientras que otros 50 millones provienen de patrocinios y emprendimientos fuera del campo.

Atletas mejores pagados de la actualidad

Cristiano Ronaldo - $225M Stephen Curry - $156M Tyson Fury - $146M Dak Prescott - $137M Lionel Messi - $135M LeBron James - $133.8M Juan Soto - $114M Karim Benzema - $104M Shohei Ohtani - $102.5M Kevin Durant - $101.4M

Este liderazgo no solo refleja su desempeño deportivo, sino también su implacable poder comercial. A sus casi 40 años, Cristiano Ronaldo sigue sumando cifras extraordinarias gracias a contratos millonarios como el de la Saudi Pro League, su marca CR7, un acuerdo vitalicio con Nike, y una influencia masiva en redes. Además de él, Stephen Curry de los Golden State Warriors de la NBA ($156M) y el boxeador Tyson Fury ($146M) completan el podio en este lujoso apartado.